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Tranh cãi các cô gái Thái Lan dự thi Miss Universe Vietnam

Duy Nam

TPO - Việc ông Nawat kêu gọi các cô gái Thái Lan có quốc tịch Việt Nam tham dự Miss Universe Vietnam 2026 đang gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Trên livestream, ông Nawat đã chia sẻ về công tác tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam (MUVN) 2026, thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu vào tháng 8, sau cuộc thi Miss Universe Thailand. Thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố sớm. Tôi không xem xét đầu tư vào địa điểm ở Việt Nam vì quy định khác nhau và chúng tôi đã đầu tư vào một sân khấu mới ở Philippines. Đội ngũ MUVN sẽ bao gồm cả nhân viên người Thái và người Việt Nam”, ông nói.

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Ông Nawat tham dự họp fan của Hương Giang ở Việt Nam.

Ông Nawat còn chia sẻ tham vọng: "Tôi rất quyết tâm giành được danh hiệu Miss Universe đầu tiên cho Việt Nam”.

Phần gây tranh cãi nhất nhất trong phát ngôn lần này của ông Nawat đó là ông cho phép phụ nữ Thái Lan tham gia tranh tài tại Miss Universe Vietnam 2026. "Gửi tới các nữ hoàng sắc đẹp Thái Lan đang sở hữu hộ chiếu Việt Nam, tôi khuyên các bạn nên tham gia Miss Universe Vietnam. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đăng ký vì cổng đăng ký sẽ sớm mở", Nawat tuyên bố.

Thực tế, đây không phải lần đầu các cuộc thi sắc đẹp đối diện với những tranh luận tương tự. Trong nhiều năm qua, các đấu trường quốc tế đã chứng kiến không ít hoa hậu mang hai quốc tịch, có cha mẹ thuộc hai quốc gia khác nhau hoặc sinh ra ở một nước nhưng đại diện cho quốc gia khác.

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Việc ông Nawat cho phép các cô gái Thái Lan dự thi Miss Universe Vietnam gây tranh cãi.

Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu một người đẹp lớn lên trong môi trường văn hóa khác có thực sự đủ sự am hiểu để truyền tải câu chuyện về Việt Nam khi bước ra đấu trường Miss Universe hay không.

Dù vậy, mọi thứ mới chỉ dừng lại ở phát biểu mang tính định hướng của ông Nawat. Việc một người đẹp Thái Lan có quốc tịch Việt Nam có thực sự đăng ký dự thi hay không, cũng như họ có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của ban tổ chức hay không, vẫn còn là câu chuyện của tương lai.

Trước đó, ông Nawat cho biết cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 sẽ có các vòng thi như casting và phỏng vấn trực tiếp, trong đó ban giám khảo đánh giá ngoại hình, phỏng vấn ngắn để kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tư duy ứng xử ngay tại vòng sơ khảo.

Tiếng Anh không còn được xem là lợi thế mà là điều kiện bắt buộc nếu thí sinh muốn đi sâu tại đấu trường quốc tế. Những thí sinh không thể giao tiếp, ứng xử bằng tiếng Anh sẽ dễ bị loại sớm dù có ngoại hình nổi bật đến đâu.

Tại chung kết Miss Universe Vietnam, ban giám khảo sẽ chọn ra cô gái toàn diện nhất về nhan sắc, trí tuệ và tư duy thương mại để đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2026 tại Puerto Rico.

Duy Nam
#Miss Universe Vietnam #ông Nawat #Hoa hậu Hoàn vũ

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