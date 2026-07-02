Người đẹp cao 1,78 m vào top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới

TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Praveenar Singh và Ophély Mézino (top 12 Hoa hậu Hoàn vũ 2025) là hai người đẹp mới nhất lọt vào top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới.

Ngày 2/7, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties công bố 2 người đẹp tiếp theo lọt vào top 10 cuộc bình chọn Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025, đó là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Praveenar Singh và Ophély Mézino (top 12 Hoa hậu Hoàn vũ 2025).

Như vậy, đã có 7 người đẹp trong top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 được Globalbeauties công bố. Sau khi công bố top 10, chuyên trang sẽ chọn ra Hoa hậu đẹp nhất.

Praveenar Singh sinh năm 1996, mang dòng máu lai Thái Lan - Ấn Độ, cao 1,78 m, số đo ba vòng 84-64-93 cm. Cô đăng quang Miss Universe Thailand sau 4 lần kiên trì dự thi. Lần đầu cô tham gia năm 2018 và dừng chân ở vị trí á hậu 2. Hai năm sau, cô quay trở lại và đoạt á hậu 1. Năm 2023, cô tiếp tục dự thi nhưng khiến người hâm mộ tiếc nuối với kết quả á hậu 2.

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Praveenar Singh và Ophély Mézino (top 12 Hoa hậu Hoàn vũ 2025) vào top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Thành tích của Veena qua các mùa thi cho thấy sự kiên nhẫn, bền bỉ của cô. Ngoài nhan sắc, Veena Praveenar Singh gây chú ý với hình ảnh người đẹp học thức. Cô tốt nghiệp hai chuyên ngành tiếng Nga và Nghệ thuật tự do tại Đại học Thammasat. Theo khán giả và báo chí Thái Lan, sự bền bỉ theo đuổi giấc mơ của tân hoa hậu truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ.

Globalbeauties chia sẻ lý do chọn Praveenar Singh vào top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới: "Hành trình của cô ấy là bài học về việc phá vỡ các rào cản, những giới hạn truyền thống dành cho phụ nữ".

Trong khi đó, Globalbeauties đánh giá cao người đẹp Ophély Mézino (top 12 Hoa hậu Hoàn vũ 2025) bởi nghị lực vượt qua nghịch cảnh.

"Có cha mẹ là người khiếm thính, Ophély đã biến hoàn cảnh khó khăn của gia đình thành bài học về khả năng lãnh đạo và khẳng định vị thế, tiếng nói của cộng đồng người khiếm thính", Globalbeauties viết về người đẹp.

Ophély Mézino năm nay 26 tuổi, cao 1,72 m. Tại Hoa hậu Pháp 2019, cô đại diện Guadeloupe và giành vị trí Á hậu 1. Sau đó, cô được đại diện Pháp tại Miss World 2019 và cán đích ở vị trí Á hậu 1. Năm đó, người đẹp Toni-Ann Singh đến từ Jamaica đăng quang hoa hậu.

Ophély Mézino từng là sinh viên ngành Hóa học. Ước mơ của cô là nghiên cứu và thành lập dòng sản phẩm làm đẹp riêng. Cô gây ấn tượng với mái tóc xù, thân hình khỏe khoắn.

Veena Praveenar Singh được dự đoán tiến sâu tại cuộc bình chọn Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025.

Năm 2025, Ophély Mézino quyết định từ bỏ danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới 2019 để đại diện cho Guadeloupe tham dự Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan. Tuy được đánh giá cao nhưng người đẹp dừng chân ở top 12 khiến nhiều người tiếc nuối.

Giải thưởng Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 nhằm chọn ra hoa hậu đẹp nhất trong số thí sinh của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2025. Trước đây, giải thưởng này có tên gọi Miss Grand Slam.

Năm nay, cách thức công bố giải thưởng có nhiều thay đổi. Từ danh sách top 100, ban tổ chức rút gọn còn top 10, sau đó sẽ trao giải hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025. Trong top 100, Nguyễn Đình Như Vân - đương kim Miss Globe là người đẹp Việt duy nhất được đề cử.

Miss Grand Slam là danh hiệu sắc đẹp uy tín do chuyên trang Globalbeauties bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên, bắt đầu từ năm 1998. Người đoạt danh hiệu Miss Grand Slam được coi là hoa hậu đẹp nhất trong tất cả hoa hậu tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn của năm đó.