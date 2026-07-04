Quy định mới của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

TPO - Theo quy định mới của Bộ Chính trị, căn cứ điều kiện thực tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi cần thiết.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 206-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.

Theo quy định, thành phần chính thức tham dự hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (gọi tắt là hội nghị) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (gồm chính thức và dự khuyết).

Hội nghị Trung ương Đảng 2 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.



Khách mời của hội nghị là các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số đại biểu không là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ nội dung Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng). Danh sách khách mời do Thường trực Ban Bí thư quyết định.

Khi cần thiết, Bộ Chính trị mời một số cán bộ không là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có liên quan đến nội dung hội nghị dự họp và báo cáo tại hội nghị.

Quy định cũng nêu, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập nhưng không thể tham dự hội nghị hoặc vắng một số buổi phải có văn bản báo cáo Thường trực Ban Bí thư.

Về chế độ, thời gian tổ chức hội nghị, quy định nêu rõ, căn cứ chương trình công tác và thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ mỗi năm 2 lần (trừ năm đầu của nhiệm kỳ đại hội), có điều chỉnh khi cần thiết. Căn cứ điều kiện thực tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi cần thiết.

Ngoài chương trình họp định kỳ, khi thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức) đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bổ sung vào chương trình họp toàn khóa.

Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị về việc triệu tập hội nghị, nội dung, chương trình hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo trước về thời gian dự kiến tổ chức ít nhất 15 ngày để đại biểu chủ động công tác.

Quy định cũng nêu rõ về trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu tham dự hội nghị; quy định việc chủ trì, điều hành hội nghị và phân công thảo luận tại tổ; công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu hội nghị; quy định tham gia ý kiến thảo luận, phát biểu tại hội nghị; chương trình hội nghị; bầu cử tại hội nghị; biểu quyết tại hội nghị; chất vấn tại hội nghị.