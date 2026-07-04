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Pháp luật

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Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập ô tô không khóa cửa, gây gần 10 vụ trộm ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Lợi dụng sự chủ quan của chủ xe khi đậu ô tô trên đường nhưng không khóa cửa, hai thiếu niên từng có nhiều tiền án đã liên tiếp gây ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 4/7 Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Long (SN 2008, tạm trú phường An Khê) và Nguyễn Hoàng Long (SN 2009, tạm trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

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Công an khởi tố bắt tạm giam đối với Trần Văn Long và Nguyễn Hoàng Long để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Ảnh CA

Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 6/2026, Phòng CSHS liên tiếp tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng nhiều ô tô cá nhân đậu trên các tuyến đường vào ban đêm bị kẻ gian lợi dụng không khóa cửa để lục soát, lấy cắp tài sản.

Điển hình, khoảng 23h50 ngày 28/6, anh L.Đ.N. (SN 1975, trú phường Ngũ Hành Sơn) đậu ô tô trên tuyến đường Trần Trọng Khiêm - Lê Văn Hiến rồi về nhà nghỉ nhưng quên khóa cửa xe. Đến sáng hôm sau, anh phát hiện nhiều tài sản gồm điện thoại di động, tai nghe, vàng phong thủy, tiền mặt và giấy tờ tùy thân đã bị lấy mất, với tổng giá trị khoảng 119,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn. Quá trình điều tra xác định hai đối tượng thường sử dụng xe máy chạy quanh các khu dân cư từ khoảng 23h đến rạng sáng để tìm những ô tô không khóa cửa, sau đó mở cửa xe, lục soát tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Để tránh bị phát hiện, sau mỗi lần gây án, các đối tượng liên tục thay đổi nơi ở và thay đổi đặc điểm phương tiện sử dụng.

Cơ quan công an cho biết, Trần Văn Long từng có tiền án về tội giết người, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2/2026; Nguyễn Hoàng Long từng có tiền án về tội cướp tài sản, mãn hạn tù vào tháng 10/2025. Cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài, hằng đêm cả hai điều khiển xe máy đi khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố, tìm các ô tô đậu bên đường nhưng không khóa cửa để trộm cắp tài sản.

Riêng vụ trộm rạng sáng 29/6 tại phường Ngũ Hành Sơn, hai đối tượng khai đã lấy 2 điện thoại di động, 1 tai nghe, 1 đồng hồ, 1 vật phẩm phong thủy và 8,5 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu tháng 6/2026 đến khi bị bắt, hai đối tượng đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản trong ô tô trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ trộm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
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