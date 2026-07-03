Nỗ lực chuyển đổi số làng nghề nón lá 180 tuổi

TPO - Với lịch sử gần 180 năm, làng nghề nón lá Vĩnh Thịnh (xã Ngọc Hồi, Hà Nội) đang ứng dụng thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số vào sản xuất, kinh doanh, qua đó mở rộng đầu ra sản phẩm, nâng cao giá trị nghề truyền thống và tạo cơ hội phát triển cho người dân địa phương.

Làng nghề nón lá Vĩnh Thịnh (xã Ngọc Hồi, Hà Nội) đang triển khai chương trình đào tạo thương mại điện tử và sáng tạo sản phẩm nhằm hỗ trợ nghệ nhân, người dân và thanh niên địa phương tiếp cận kinh tế số, đồng thời góp phần bảo tồn nghề làm nón có lịch sử gần 180 năm.

Chương trình được khởi động tại Nhà văn hóa thôn Vĩnh Thịnh với sự tham gia của gần 200 đại biểu, gồm đại diện địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi, các hộ làm nón, thanh niên địa phương cùng các đơn vị chuyên môn.

Làng nón Vĩnh Thịnh được hình thành từ khoảng năm 1848, được UBND thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2020. Hiện nay, hơn 70% hộ gia đình trong thôn duy trì nghề làm nón, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Chương trình diễn ra từ tháng 6-8 với hai giai đoạn chính. 10 nghệ nhân và 10 thanh niên địa phương tham gia khóa đào tạo chuyên sâu kéo dài sáu tuần do các chuyên gia của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) và Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn.

Nội dung đào tạo bao gồm thương mại điện tử, tiếp thị số, livestream bán hàng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung và xây dựng hình ảnh sản phẩm trên môi trường trực tuyến. Chương trình kết hợp giữa các buổi học trực tiếp, trực tuyến và thực hành để học viên có thể áp dụng ngay vào hoạt động kinh doanh. Các nghệ nhân còn được hỗ trợ vật tư để thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo trên sản phẩm nón lá.

Các nghệ nhân và địa phương đồng hành gìn giữ nghề làm nón lá.

Chương trình còn chú trọng nâng cao giá trị thẩm mỹ của sản phẩm nón lá. Giảng viên chuyên ngành Nghệ thuật và Thiết kế thuộc Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) đồng hành cùng nghệ nhân nghiên cứu phương pháp trang trí mới, giúp sản phẩm giữ được nét truyền thống vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện đại.

Nội dung khác của chương trình là xây dựng và vận hành fanpage Làng nghề nón lá Vĩnh Thịnh. Fanpage được kỳ vọng trở thành kênh giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh làng nghề, chia sẻ câu chuyện về nghề làm nón và kết nối với khách hàng cũng như các đoàn khách du lịch trải nghiệm.

Ông Bùi Khánh Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông và Phát triển bền vững của đơn vị đồng hành - cho biết chương trình hướng đến việc tạo ra những kết quả cụ thể thông qua sự kết hợp giữa bảo tồn nghề truyền thống và phát triển kỹ năng số.

"Dự án không chỉ trang bị kiến thức thương mại điện tử cho người dân mà còn hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm thông qua tư vấn sáng tạo từ các chuyên gia nghệ thuật, đồng thời xây dựng hình ảnh số cho làng nón Vĩnh Thịnh để mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng và phát triển du lịch trải nghiệm", ông Khánh Nguyên nói.

Ở góc độ địa phương, bà Phạm Thị Bích Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi - cho rằng chương trình mang đến cơ hội để người dân, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên, tiếp cận các kỹ năng mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Dự án không chỉ mang đến những kiến thức và kỹ năng mới về thương mại điện tử mà còn tạo cơ hội để người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ và thế hệ trẻ, tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế số", bà Thủy cho biết.