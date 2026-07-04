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Giải trí

Đám cưới kín như bưng của Taylor Swift

Tú Oanh

TPO - Không có bất kỳ hình ảnh nào được lộ ra từ đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Fan chỉ biết siêu sao nhạc pop đã kết hôn nhờ dòng thông báo "Just T&T Married".

Page Six đưa tin Taylor Swift và Travis Kelce chính thức tổ chức hôn lễ trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và nhiều ngôi sao nổi tiếng tại thành phố New York.

Đám cưới hoành tráng diễn ra tại nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden vào tối 3/7 (giờ địa phương). Tuy nhiên, sự kiện được bảo mật hoàn toàn, không có bất kỳ hình ảnh nào về lễ đường được lộ ra. Người ta chỉ biết hôn lễ đã hoàn thành qua thông báo từ phía ban tổ chức.

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Không có hình ảnh nào về đám cưới của Taylor bị rò rỉ, chỉ có dòng thông báo cặp đôi đã kết hôn vào đầu giờ tối 3/7. Ảnh: Page Six/Reuters

Vào khoảng 19h30 cùng ngày, hàng loạt màn hình kỹ thuật số màu hồng xung quanh Madison Square Garden hiển thị dòng chữ: "Just T & T Married!" (tạm dịch: T & T đã kết hôn!). Thông báo này được duy trì trong khoảng nửa giờ.

Tree Paine, người phát ngôn lâu năm của Taylor Swift (cũng có mặt tại đám cưới), xác nhận với truyền thông trang phục cưới của cả Taylor Swift và Travis Kelce đến từ thương hiệu xa xỉ Christian Dior Haute Couture. Jonathan Anderson, Giám đốc sáng tạo các bộ sưu tập nữ, nam và Haute Couture của Dior, đích thân đảm nhận khâu thiết kế. Trong quá trình đó, cô dâu và chú rể luôn theo sát để đảm bảo có được thành quả ưng ý nhất. Theo người đại diện, đây là chiếc váy cưới đầu tiên Anderson làm riêng cho một người nổi tiếng.

Ngoài ra, giày cưới được Christian Louboutin thiết kế riêng và trang sức là của Cartier.

Lễ cưới của Taylor và Travis không có phù dâu hay phù rể theo truyền thống. Thay vào đó, em trai của Taylor, Austin Swift, đảm nhận vai trò "Man of Honor", tức là người đồng hành danh dự của cô dâu. Ở đằng trai, anh trai của Travis, Jason Kelce, là phù rể chính.

"Buổi lễ đã gắn kết hai gia đình và được chủ trì bởi người bạn Adam Sandler (diễn viên)", Paine tiết lộ.

Dàn khách mời hạng A bao gồm Selena Gomez, Miranda Lambert, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, MGK, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Kelsea Ballerini, Ethan Hawke, Suki Waterhouse, Jack Antonoff, Mike Vrabel, Erin Andrews, Matthew Stafford, Kyle và Kristen Juszczyk, George và Claire Kittle cùng nhiều tên tuổi khác. Tổng cộng ước tính hơn 1.000 khách.

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Từ trái qua: Vợ chồng siêu mẫu Karlie Kloss - doanh nhân Josh Kushner, tài tử Bradley Cooper và nhạc sĩ Ed Sheeran cùng vợ Cherry Seaborn diện trang phục sang trọng, lịch sự đi dự đám cưới.
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Nữ ca sĩ Fergie của nhóm Black Eyed Peas và nữ diễn viên Dakota Johnson cùng nằm trong dàn khách mời hạng A.

Theo các nguồn tin, không gian tiệc cưới bên trong Madison Square Garden được trang trí thành khu vườn cổ tích.

Nguồn tin của Daily Mail cho biết Taylor có kế hoạch biểu diễn trong tiệc cưới như món quà tân hôn gửi đến chồng. Đồng hành cùng cô có các biểu tượng âm nhạc Stevie Nicks và Paul McCartney.

Một trong những người rời tiệc cưới sớm nhất là huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady. Anh được thấy ra ngoài trước 22h. Theo truyền thông, đám cưới kéo dài ít nhất đến 4h sáng hôm sau.

Người hâm mộ Taylor Swift (Swifties) cùng nhiều người hiếu kỳ tập trung bên ngoài Madison Square Garden từ sớm, với hy vọng được chứng kiến hoặc ít nhất là thoáng nhìn thấy sự kiện được ví là "hôn lễ thế kỷ".

Một số người nổi tiếng được nhìn thấy đi bộ vào địa điểm tổ chức giữa thời tiết oi bức. Họ phải đi qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt được dựng từ ngoài đường. Một nhóm khách mời thậm chí phải cởi áo khoác ngoài trong quá trình kiểm tra an ninh.

Trong khi đó, những vị khách có tầm ảnh hưởng lớn nhất được đưa vào địa điểm bằng các xe VIP.

Taylor và Travis yêu cầu bí mật tuyệt đối về đám cưới. Họ được cho là yêu cầu toàn bộ khách mời cũng như nhân viên của Madison Square Garden ký thỏa thuận bảo mật (NDA).

Phóng viên Myles Miller của Bloomberg đưa tin phía Madison Square Garden đã chấm dứt hợp tác với những nhân viên vi phạm các thỏa thuận này.

Tất cả người vào bên trong địa điểm, bao gồm cả các sĩ quan Sở Cảnh sát New York (NYPD) làm nhiệm vụ tại sự kiện, đều phải gửi điện thoại mới được phép vào trong.

Quan chức thành phố cũng phối hợp với cặp đôi để tổ chức buổi lễ, khiến nhiều tuyến đường xung quanh Madison Square Garden phải tạm thời phong tỏa.

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Khách mời phải qua lớp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Khách VIP được chở vào bằng xe SUV.
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Fan và người dân hiếu kỳ tập trung bên ngoài khu vực nhà thi đấu. Ảnh: Reuters

Một ngày trước đó, đôi tân hôn tổ chức buổi tổng duyệt thân mật, giới hạn người tham gia chỉ khoảng 100. Khi đó, toàn bộ hệ thống ánh sáng trong nhà thi đấu được nhuộm màu hồng tím để tôn vinh chuyện tình nổi tiếng của Taylor và Travis.

Vài giờ trước sự kiện tối 2/7, nhiều nguồn tin nói với Page Six cặp đôi cùng sinh năm 1989 đã tổ chức hôn lễ bí mật khác từ trước. Họ thề nguyện trăm năm trước nhóm nhỏ người thân thiết nhất.

Tú Oanh
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