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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump công bố mẫu tờ 100 USD mới mang chữ ký của mình

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố hình ảnh mẫu tờ 100 USD mới có in chữ ký của ông, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên tiền giấy Mỹ dưới hình thức này.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (3/7) đã đăng tải hình ảnh mẫu tờ 100 USD mới có in chữ ký của ông, vài tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo kế hoạch đưa chữ ký của một tổng thống đương nhiệm lên tiền giấy lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo hình ảnh được công bố, chữ ký của ông Trump xuất hiện phía trên chữ ký của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Trước đây, tiền giấy Mỹ chỉ mang chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Tổng Thủ quỹ Mỹ, không có chữ ký của tổng thống đương nhiệm.

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Tổng thống Mỹ Trump công bố mẫu tờ 100 USD mới mang chữ ký của mình.

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính quyền dự kiến đưa chữ ký của Tổng thống Trump lên tiền giấy nhằm kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Hiện Bộ Tài chính chưa xác nhận liệu mẫu tiền mới đã được đưa vào in ấn và phát hành hay chưa.

Trong thông báo hồi tháng 3, Tổng Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach khẳng định việc in chữ ký của Tổng thống Trump lên tiền tệ là "hoàn toàn xứng đáng", cho rằng dấu ấn của ông đối với giai đoạn phục hồi kinh tế của nước Mỹ là "không thể phủ nhận".

"Dấu ấn của Tổng thống Trump trong lịch sử với tư cách là kiến ​​trúc sư của thời kỳ hoàng kim phục hưng kinh tế của nước Mỹ là không thể phủ nhận. Việc in chữ ký của ông lên tiền tệ Mỹ không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng", ông Brandon Beach nói.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc đưa tên và hình ảnh của mình xuất hiện trên nhiều sản phẩm và địa điểm mang tính biểu tượng của nước Mỹ. Chính quyền đã sử dụng hình ảnh hoặc tên của ông trên hộ chiếu kỷ niệm, thẻ vào cửa các công viên quốc gia, biển hiệu tại nhiều cơ quan liên bang ở Washington D.C, một số tổ chức văn hóa và các tài khoản đầu tư dành cho trẻ sơ sinh. Bang Florida cũng đã đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach theo tên ông.

Đầu năm nay, các nhân viên của Cục Khắc và In tiền Mỹ cũng đã chuẩn bị các mẫu thử nghiệm cho tờ tiền kỷ niệm 250 USD có chân dung và chữ ký của Tổng thống Trump. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hồi tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết ông không cho rằng việc đưa hình ảnh một tổng thống Mỹ lên tờ tiền kỷ niệm là điều bất thường.

Quỳnh Như
CNN
#Tổng thống Trump #tờ 100 USD #chữ ký #tiền tệ Mỹ #lịch sử tiền tệ

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