Nghi phạm giết nữ sinh 12 tuổi, phi tang thi thể xuống giếng khai gì?

TPO - Phan Bá Ngọc đã xin đi nhờ xe của nhiều người để tìm cơ hội ra tay sát hại. Song do những người này đều lớn tuổi nên Ngọc đã chuyển mục tiêu sang các em học sinh. Sau đó, Ngọc xin đi nhờ xe của cháu H. và ra tay sát hại rồi ném thi thể nạn nhân xuống giếng.

Ngày 4/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc (20 tuổi, trú xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về 2 hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Đối tượng Phan Bá Ngọc tại cơ quan chức năng. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 20/6, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một người phụ nữ (41 tuổi) trú cùng xã trình báo về việc con gái là cháu H. (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Pơng Drang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khoảng thời gian từ 13h30 đến 14h ngày 20/6, cháu H. có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên.

Qua xác minh, Công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc và mời về trụ sở làm việc nhưng Ngọc quanh co, chối tội. Cùng thời điểm này, Công an phát hiện thi thể cháu H. dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Biết không thể chối tội, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết cháu H.

Tuy nhiên, Ngọc vẫn khai loanh quanh, gian dối cho rằng nguyên nhân giết cháu H. là do nạn nhân mượn tiền không trả. Trước các chứng cứ, tài liệu của cơ quan điều tra thu thập được, cuối cùng Ngọc đã thừa nhận do cần tiền chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai xin đi nhờ xe của nhiều người để tìm cơ hội ra tay sát hại. Lúc đầu đi xe của mấy người lớn tuổi thấy khó để ra tay nên chuyển ý định sang các em học sinh. Sau đó, đối tượng đã xin đi nhờ xe H. rồi chở đến rẫy nhà Ngọc. Tại đây, đối tượng ra tay sát hại rồi ném thi thể nạn nhân xuống giếng.

Sau khi gây án xong, Ngọc lấy xe máy điện của cháu H. mang cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng 5 triệu đi chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó. 3 triệu còn lại Ngọc đã tiêu xài cá nhân hết.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.