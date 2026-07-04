Can ngăn mâu thuẫn tại nhà trọ, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong

TPO - Mâu thuẫn bùng phát sau cuộc nhậu tại một khu nhà trọ trên đường Lê Đức Anh, phường Bình Tân (TPHCM) khiến một nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong khi đứng ra can ngăn. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường và đến bệnh viện điều trị vết thương trước khi bị cơ quan công an làm việc.

Ngày 4/7, Công an phường Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một khu nhà trọ trên đường Lê Đức Anh khiến một người tử vong.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, tối 3/7, một nhóm người tổ chức ăn uống tại khu nhà trọ gần cầu vượt Gò Mây. Trong lúc này, một người đàn ông thuê trọ tại đây sau khi đi nhậu từ bên ngoài trở về đã xảy ra cự cãi với nhóm đang ăn uống.

Thấy hai bên lời qua tiếng lại, anh T.V.C. (20 tuổi, quê TP Cần Thơ) đứng ra can ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí đâm anh C. trọng thương rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo người dân chứng kiến, trong lúc giằng co, nghi phạm cũng bị thương.

Nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, nghi phạm đã đến một bệnh viện trên địa bàn quận Bình Tân (cũ) để điều trị vết thương. Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai người này để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.