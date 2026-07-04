Điều tra vụ thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn trong bao bố ở TPHCM

TPO - Một nhân viên vệ sinh phát hiện thi thể phụ nữ trong bao bố (một dạng bao tải) bốc mùi ở bờ kè phía sau công ty may tại TPHCM.

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang điều tra vụ án chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn.

Công an TPHCM truy tìm danh tính thi thể phụ nữ trong bao bố ven bờ kè.

﻿ Ảnh: Công an TPHCM

Theo thông tin ban đầu, sáng 3/7, một nhân viên vệ sinh của Công ty May mặc Sài Gòn 3 trong lúc dọn dẹp khu vực bờ kè phía sau công ty trên đường 17, phường Hiệp Bình, phát hiện một bao bố màu xanh bốc mùi hôi.

Nghi có sự việc bất thường, người này tiến hành kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bên trong có thi thể một phụ nữ nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, nạn nhân là nữ, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6 m, thể trạng trung bình, tóc dài màu nâu đen, móng tay và móng chân sơn màu hồng, không có hình xăm. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo thun ba lỗ màu đen, quần lót và quần short màu đen.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân đã tử vong hơn 4 ngày trước khi được phát hiện. Thi thể không còn phần đầu và cổ, một số bộ phận trên cơ thể đã bị tách rời.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời phát thông báo truy tìm thân nhân và xác minh danh tính nạn nhân.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan hoặc nhận dạng được nạn nhân, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM hoặc qua số điện thoại 0693.187.200 để phối hợp giải quyết.