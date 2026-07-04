Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điều tra vụ thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn trong bao bố ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Một nhân viên vệ sinh phát hiện thi thể phụ nữ trong bao bố (một dạng bao tải) bốc mùi ở bờ kè phía sau công ty may tại TPHCM.

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang điều tra vụ án chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn.

1783146918571-9163615869260265503-9163615869260265503-78d1467676af08eb4461df197d2991ec.jpg
Công an TPHCM truy tìm danh tính thi thể phụ nữ trong bao bố ven bờ kè.
﻿ Ảnh: Công an TPHCM

Theo thông tin ban đầu, sáng 3/7, một nhân viên vệ sinh của Công ty May mặc Sài Gòn 3 trong lúc dọn dẹp khu vực bờ kè phía sau công ty trên đường 17, phường Hiệp Bình, phát hiện một bao bố màu xanh bốc mùi hôi.

Nghi có sự việc bất thường, người này tiến hành kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bên trong có thi thể một phụ nữ nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, nạn nhân là nữ, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6 m, thể trạng trung bình, tóc dài màu nâu đen, móng tay và móng chân sơn màu hồng, không có hình xăm. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo thun ba lỗ màu đen, quần lót và quần short màu đen.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân đã tử vong hơn 4 ngày trước khi được phát hiện. Thi thể không còn phần đầu và cổ, một số bộ phận trên cơ thể đã bị tách rời.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời phát thông báo truy tìm thân nhân và xác minh danh tính nạn nhân.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan hoặc nhận dạng được nạn nhân, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM hoặc qua số điện thoại 0693.187.200 để phối hợp giải quyết.

Nguyễn Tiến
#TPHCM #vụ án #thi thể #điều tra #công an #phát hiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe