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Pháp luật

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Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World cup 2026 quy mô lớn

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc

TPO - Chỉ trong hơn một tháng diễn ra mùa World Cup 2026, đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet tại Đà Nẵng đã ghi nhận tổng giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Công an thành phố đồng loạt ra quân, bắt giữ và triệu tập 10 đối tượng, thu giữ gần 12.000 trang tài liệu điện tử phục vụ điều tra.

Ngày 4/7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Công an bắt giữ, triệu tập làm việc 10 đối tượng liên quan, thu giữ gần 12.000 trang tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

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Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 20 tỷ đồng. Ảnh CA

Qua công tác trinh sát, Phòng CSHS phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng tổ chức cá cược bóng đá với quy mô lớn, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trên cơ sở đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo CATP xác lập Chuyên án trinh sát bí số 0626B, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, ngày 2/7, Phòng CSHS phối hợp đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường huy động 8 tổ công tác đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Trung Việt (SN 1980, trú phường Hải Châu) nhận tài khoản Master, sau đó chia thành 4 tài khoản Agent giao cho Trần Quốc Quang (SN 1975, trú phường Sơn Trà), Trần Quốc Hưng (SN 1980, trú phường Hòa Cường), Nguyễn Đăng Hoàng Linh (SN:1973, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) quản lý, tổ chức đánh bạc. Riêng Việt trực tiếp quản lý 1 tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng tiếp tục chia nhỏ thành 16 tài khoản người chơi (Member) giao cho nhiều con bạc sử dụng đặt cược.

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Đối tượng Trần Trung Việt

Chỉ trong thời gian từ ngày 1/6 đến ngày 2/7, hệ thống này đã ghi nhận hơn 1 triệu đô (đơn vị quy ước trong cá cược), với mức quy đổi từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng/đô, tổng giá trị giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Trần Trung Việt về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Trần Quốc Quang, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Bá Vương (SN 1983, trú phường Hải Châu) và Lê Văn Ba (SN 1970, trú phường Cẩm Lệ) về hành vi "Đánh bạc". Tang vật thu giữ gồm gần 12.000 trang dữ liệu, tài liệu điện tử cùng nhiều chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng CSHS đang khẩn trương truy xét đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Linh, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra toàn bộ đường dây, triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phòng CSHS kêu gọi Nguyễn Đăng Hoàng Linh sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng; nếu tiếp tục lẩn trốn, lực lượng CSHS sẽ áp dụng các biện pháp truy bắt và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
#cá độ bóng đá #Đà Nẵng #World Cup 2026 #đánh bạc #triệt phá #đường dây cá độ

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