Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump gặp Tổng thống Ukraine Zelensky sau cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ tuần này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

trump-putin-zelenskyy-1-rtr-gmh-250219-1739987497145-hpmain.jpg
(Từ phải qua trái) Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AP/Reuters/EPA-EFE/Shutterstock)

Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 7/7. Cuộc gặp đầu tiên của ông sẽ là với lãnh đạo nước chủ nhà - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ông Trump cũng sẽ gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và tổ chức một cuộc họp báo.

Đáng chú ý, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Tổng thống Trump sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky vào ngày 8/7 để thảo luận về cách chấm dứt xung đột.

"Tình hình chiến trường rõ ràng đã đóng băng trong vài tháng qua và cả hai bên đều không đạt được nhiều tiến triển”, quan chức Mỹ nói. "Tổng thống cảm thấy thực sự cấp bách phải cố gắng chấm dứt tình trạng này”.

Hôm 4/7, nhà lãnh đạo Mỹ đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong 90 phút và đề nghị giúp tìm giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine. Trước đây, ông Trump đã than phiền về số lượng thương vong và tàn phá ở cả hai phía của cuộc xung đột.

Quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Trump có thể sẽ tiếp tục trao đổi với ông Putin sau khi nói chuyện với ông Zelensky.

Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Trump sẽ kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Các thỏa thuận liên quan đến quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la sẽ được công bố, nhưng chưa có thông tin chi tiết nào được cung cấp.

Các quan chức châu Âu cho biết, họ hy vọng mối quan hệ tốt đẹp của ông Trump với ông Erdogan và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ đảm bảo hội nghị thượng đỉnh diễn ra suôn sẻ, bất chấp sự căng thẳng dai dẳng xuyên Đại Tây Dương về cuộc chiến tranh Iran và những lời chỉ trích thường xuyên của tổng thống Mỹ đối với NATO.

Ông Trump đã phàn nàn rằng các thành viên NATO không làm nhiều hơn để giúp đỡ Mỹ trong cuộc chiến tranh Mỹ - Israel và Iran.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng thống Nga Vladimir Putin #xung đột Nga Ukraine #hội nghị thượng đỉnh NATO #tin tức Nga Ukraine mới nhất #đàm phán hòa bình Nga Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe