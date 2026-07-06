Tổng thống Mỹ Trump gặp Tổng thống Ukraine Zelensky sau cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ tuần này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

(Từ phải qua trái) Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AP/Reuters/EPA-EFE/Shutterstock)

Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 7/7. Cuộc gặp đầu tiên của ông sẽ là với lãnh đạo nước chủ nhà - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ông Trump cũng sẽ gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và tổ chức một cuộc họp báo.

Đáng chú ý, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Tổng thống Trump sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky vào ngày 8/7 để thảo luận về cách chấm dứt xung đột.

"Tình hình chiến trường rõ ràng đã đóng băng trong vài tháng qua và cả hai bên đều không đạt được nhiều tiến triển”, quan chức Mỹ nói. "Tổng thống cảm thấy thực sự cấp bách phải cố gắng chấm dứt tình trạng này”.

Hôm 4/7, nhà lãnh đạo Mỹ đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong 90 phút và đề nghị giúp tìm giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine. Trước đây, ông Trump đã than phiền về số lượng thương vong và tàn phá ở cả hai phía của cuộc xung đột.

Quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Trump có thể sẽ tiếp tục trao đổi với ông Putin sau khi nói chuyện với ông Zelensky.

Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Trump sẽ kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Các thỏa thuận liên quan đến quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la sẽ được công bố, nhưng chưa có thông tin chi tiết nào được cung cấp.

Các quan chức châu Âu cho biết, họ hy vọng mối quan hệ tốt đẹp của ông Trump với ông Erdogan và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ đảm bảo hội nghị thượng đỉnh diễn ra suôn sẻ, bất chấp sự căng thẳng dai dẳng xuyên Đại Tây Dương về cuộc chiến tranh Iran và những lời chỉ trích thường xuyên của tổng thống Mỹ đối với NATO.

Ông Trump đã phàn nàn rằng các thành viên NATO không làm nhiều hơn để giúp đỡ Mỹ trong cuộc chiến tranh Mỹ - Israel và Iran.