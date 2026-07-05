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Người lính

Tổng thống Ukraine Zelensky: Nga mất quyền kiểm soát Biển Đen

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Nga không còn kiểm soát Biển Đen sau hàng loạt cuộc tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào Hạm đội Biển Đen và các mục tiêu quân sự tại Crimea.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã đánh mất quyền kiểm soát tại Biển Đen, đồng thời nhấn mạnh những chiến dịch của Hải quân Ukraine đã tạo ra bước ngoặt trên chiến trường biển.

Phát biểu trước thềm Ngày Hải quân Ukraine, ông Zelensky cho biết hải quân cùng các lực lượng thuộc Lực lượng Quốc phòng và An ninh Ukraine đã đạt được điều mà nhiều người từng cho là không thể.

"Hải quân Ukraine, cùng với các đơn vị khác thuộc Lực lượng Quốc phòng và An ninh, đã đạt được điều mà nhiều người cho là không thể. Nga đã mất Biển Đen", ông nói.

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Ảnh minh hoạ.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, bắt đầu từ chiến dịch giành lại Đảo Rắn và tiếp đó là các cuộc tấn công nhằm vào hạm đội, cảng quân sự và lực lượng Nga tại Crimea, Kiev đã chứng minh rằng cả Biển Đen lẫn Biển Azov sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn đối với lực lượng Nga.

"Giờ đây mọi người đều có thể thấy rằng chúng ta đã giành lấy thế chủ động từ Nga và đang đưa cuộc chiến này trở lại nơi nó bắt nguồn - trên lãnh thổ, trên vùng trời và đến bờ biển Nga", ông nói.

Nhân dịp này, Tổng thống Ukraine đã trao cờ chiến đấu cùng danh hiệu "Vì lòng dũng cảm và quả cảm" cho nhiều đơn vị hải quân, đồng thời công bố kế hoạch thành lập một học viện hải quân mới tại Odesa nhằm đào tạo lực lượng cho tương lai.

"Tôi biết hải quân của chúng ta cần điều này, chúng ta có khả năng thực hiện điều đó, và quan trọng hơn cả, các học viên và thanh niên của chúng ta đều có khát vọng phục vụ và bảo vệ Ukraine. Chúng ta chắc chắn sẽ đạt được tất cả các mục tiêu này", Tổng thống Zelensky nói thêm.

Trước đó, ông Zelensky đã chủ trì cuộc họp với Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine để đánh giá tình hình tại khu vực phía nam. Theo ông Serhii Sternenko, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, trong cuộc họp đã công bố một bản đồ thống kê mức độ thiệt hại của Hạm đội Biển Đen Nga.

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Biểu đồ thể hiện tình trạng của các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga.

Theo số liệu được công bố, trong tổng số 33 tàu chiến chủ lực của Nga, Ukraine cho biết 4 chiếc đã bị phá hủy và 8 chiếc bị hư hại. Đối với 34 tàu đổ bộ, 15 chiếc được cho là đã bị phá hủy và 10 chiếc bị hư hại. Trong nhóm 23 tàu hỗ trợ, có 3 chiếc bị phá hủy và 9 chiếc bị hư hại.

Trong một diễn biến khác, chỉ huy Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine với mật danh "Deviatyi" tiết lộ Ukraine đang phát triển một thế hệ thiết bị không người lái hải quân mới, có khả năng chặn bắt và khống chế các tàu bị trừng phạt hoạt động trên Biển Đen thay vì chỉ phá huỷ chúng.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Nga #Biển Đen #Hải quân #Chiến tranh #Odesa #Tàu chiến #xung đột #Crimea

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