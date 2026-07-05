Những mái đầu bạc gửi hy vọng vào mẫu ADN tìm lại danh tính liệt sĩ

TPO - Từ ngày 3 - 7/7, Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm thu hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ nhằm xây dựng ngân hàng gen, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm".
Tại cụm số 1, đặt tại hội trường Công an phường Thành Sen, lực lượng chức năng dự kiến thu nhận hơn 3.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ thuộc 15 xã, phường. Trong ảnh: Thân nhân liệt sĩ đến rất đông, chờ đến lượt lấy mẫu. Mỗi người đều mang theo niềm hy vọng việc đối sánh ADN sẽ sớm giúp xác định được danh tính người thân đã hy sinh nhưng còn thiếu thông tin.
Được người thân đưa vượt hơn 30 km đến điểm thu nhận mẫu ADN, bà Trần Thị Thư (sinh năm 1935, trú ở xã Tùng Lộc) lặng lẽ ngồi chờ với hy vọng mong manh có thể góp phần tìm lại tung tích người em trai là liệt sĩ Trần Quốc Em. Ở tuổi 91, ký ức của bà đã nửa nhớ nửa quên, nhưng hình ảnh người em lên đường nhập ngũ vẫn còn in đậm. Theo lời bà, liệt sĩ Trần Quốc Em hy sinh tại chiến trường phía Nam ở tuổi 18, chưa kịp lập gia đình. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình nhiều lần dò hỏi, tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào về nơi an nghỉ của liệt sĩ.
Bà Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, cho biết: "Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN mà còn tạo nền tảng để đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận đều mở thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị và cũng là trách nhiệm, tình cảm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, qua đó góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và thực hiện hiệu quả 'Chiến dịch 500 ngày đêm' trên địa bàn tỉnh".