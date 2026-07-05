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Người lính

Những mái đầu bạc gửi hy vọng vào mẫu ADN tìm lại danh tính liệt sĩ

Hoài Nam

TPO - Từ ngày 3 - 7/7, Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm thu hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ nhằm xây dựng ngân hàng gen, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm".

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Từ ngày 3/7 - 7/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp công an các xã, phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 5 cụm trên địa bàn tỉnh.
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Tại cụm số 1, đặt tại hội trường Công an phường Thành Sen, lực lượng chức năng dự kiến thu nhận hơn 3.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ thuộc 15 xã, phường. Trong ảnh: Thân nhân liệt sĩ đến rất đông, chờ đến lượt lấy mẫu. Mỗi người đều mang theo niềm hy vọng việc đối sánh ADN sẽ sớm giúp xác định được danh tính người thân đã hy sinh nhưng còn thiếu thông tin.
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Việc thu nhận mẫu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ từ tiếp nhận, đối chiếu thông tin, lấy mẫu, niêm phong, lưu trữ đến chuyển giám định. Kết quả sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên cả nước.
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Mỗi mẫu đều được mã hóa, quản lý theo hồ sơ riêng để bảo đảm khả năng truy xuất, đối chiếu trong quá trình phân tích. Kết quả giám định sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước, tạo nền tảng cho việc đối sánh với các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong ảnh: Thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ cho công tác tìm kiếm thông tin liệt sĩ chưa xác định được tên.
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Nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã ngoài 70, tóc điểm bạc vẫn đến điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN với mong mỏi góp phần tìm lại danh tính người thân đã hy sinh. Ánh mắt ai cũng ánh lên niềm hy vọng sau nhiều năm chờ đợi.
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Được người thân đưa vượt hơn 30 km đến điểm thu nhận mẫu ADN, bà Trần Thị Thư (sinh năm 1935, trú ở xã Tùng Lộc) lặng lẽ ngồi chờ với hy vọng mong manh có thể góp phần tìm lại tung tích người em trai là liệt sĩ Trần Quốc Em. Ở tuổi 91, ký ức của bà đã nửa nhớ nửa quên, nhưng hình ảnh người em lên đường nhập ngũ vẫn còn in đậm. Theo lời bà, liệt sĩ Trần Quốc Em hy sinh tại chiến trường phía Nam ở tuổi 18, chưa kịp lập gia đình. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình nhiều lần dò hỏi, tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào về nơi an nghỉ của liệt sĩ.
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Trước khi bước vào khu vực lấy mẫu, hàng dài thân nhân liệt sĩ lặng lẽ ngồi kín các dãy ghế chờ sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, đối chiếu thông tin. Phần lớn đều đã ở tuổi xế chiều, mái tóc bạc trắng, có người chống gậy, có người phải nhờ con cháu dìu đỡ. Trên gương mặt mỗi người là sự hồi hộp xen lẫn hy vọng. Họ kiên nhẫn chờ đến lượt lấy mẫu máu, gửi gắm niềm tin tìm lại người thân đã nằm lại chiến trường suốt hàng chục năm qua.
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Tại các điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN, đoàn viên thanh niên và lực lượng công an túc trực hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thiện thủ tục.
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Để tạo điều kiện cho các thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc sinh sống ở các địa bàn xa trung tâm, nhiều địa phương đã chủ động bố trí xe ô tô đến tận nhà đưa đón đến điểm thu nhận mẫu ADN. Cán bộ địa phương, lực lượng công an, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể cũng trực tiếp hỗ trợ người dân trong suốt quá trình di chuyển, làm thủ tục và lấy mẫu.
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Do bị tật ở chân, việc di chuyển của ông Phan Việt (74 tuổi, thân nhân liệt sĩ Phan Văn Thanh, trú ở tổ dân phố 24) gặp nhiều trở ngại. Để ông không bỏ lỡ đợt thu nhận mẫu ADN, cán bộ Công an phường Thành Sen đã đến tận nhà đưa đón và đồng hành cùng ông đến điểm lấy mẫu, hỗ trợ ông trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục.
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Theo kế hoạch, từ ngày 3 - 7/7, Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm thu hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm gồm: phường Thành Sen, phường Nam Hồng Lĩnh, xã Đức Thọ, xã Hương Khê và xã Kỳ Anh.

Bà Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, cho biết: "Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN mà còn tạo nền tảng để đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận đều mở thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị và cũng là trách nhiệm, tình cảm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, qua đó góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và thực hiện hiệu quả 'Chiến dịch 500 ngày đêm' trên địa bàn tỉnh".

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Rưng rưng ngày lấy mẫu ADN tìm danh tính liệt sĩ ở Hà Tĩnh #thu nhận mẫu ADN hơn 16.300 thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh #ADN của thân nhân liệt sĩ

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