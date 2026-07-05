Những mái đầu bạc gửi hy vọng vào mẫu ADN tìm lại danh tính liệt sĩ

Bà Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, cho biết: "Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN mà còn tạo nền tảng để đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận đều mở thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị và cũng là trách nhiệm, tình cảm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, qua đó góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và thực hiện hiệu quả 'Chiến dịch 500 ngày đêm' trên địa bàn tỉnh".

