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Thế giới

Nga hé lộ chi tiết chiến dịch giành Konstantinovka - 'pháo đài' kiên cố của Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Ukraine đã xây dựng một hệ thống các vị trí phòng thủ ở Konstantinovka (thuộc Donetsk) từ năm 2014, và tăng cường đáng kể sau khi Bakhmut thất thủ. Tổng cộng, Ukraine đã huy động tới bảy lữ đoàn, gồm khoảng 15.500 binh sĩ để bảo vệ cứ điểm quan trọng này.

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(Ảnh: Tass)

Quân đội Nga ngày 4/7 đã tổ chức một cuộc họp báo công bố các giai đoạn chính của chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Konstantinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), mà theo Nga, là chìa khóa để tiến vào cứ điểm cuối cùng của Kiev ở Donbass - khu vực Kramatorsk-Slavyansk.

Hệ thống phòng thủ của Ukraine

Theo quân đội Nga, Ukraine đã xây dựng một hệ thống các vị trí phòng thủ ở Konstantinovka từ năm 2014, và tăng cường đáng kể sau khi Bakhmut thất thủ.

Lực lượng Ukraine tại Konstantinovka đã thiết lập hơn 80 khu vực chướng ngại vật và hơn 50 cứ điểm phòng thủ kiên cố.

Tuyến phòng thủ đầu tiên ở Konstantinovka bao gồm một hàng rào chất nổ dài 30 km. Tuyến phòng thủ thứ hai dài 35 km. Hệ thống phòng thủ được cấu thành bởi các chiến hào, bao phủ bằng các bãi mìn.

Theo đánh giá của quân đội Nga, Konstantinovka là khu vực phòng thủ kiên cố nhất của Ukraine.

Tổng cộng, Ukraine đã thành lập một nhóm gồm bảy lữ đoàn với 15.500 binh sĩ để bảo vệ Konstantinovka. Trong đó có lữ đoàn Lyut - một trong những đơn vị thiện chiến của Ukraine, cũng như các đơn vị có khả năng chiến đấu cao nhất của quân đội Ukraine được trang bị khí tài hạng nặng và vũ khí do phương Tây sản xuất.

Hình ảnh từ Konstantinovka được Bộ Quốc phòng Nga công bố. (Nguồn: RT)

Chiến dịch giành Konstantinovka

Nga đã kiểm soát hơn 66 km2 ở Konstantinovka, trong đó khu phố cổ là nơi lực lượng Nga gặp nhiều khó khăn nhất.

Trước đó từ cuối tháng 4, lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy Stroysteklo ở Konstantinovka. Sau đó, các tòa nhà hành chính ở các khu phố Tsentralny và Krasny Gorodok bị kiểm soát vào cuối tháng 5.

Khu công nghiệp Megatex nằm dưới quyền kiểm soát của Nga vào đầu tháng 6. Còn khu vực tây nam Konstantinovka, được gọi là Ukrainsky Khutor, bắt đầu được Nga kiểm soát vào giữa tháng 6.

Theo quân đội Nga, các chỉ huy Ukraine đã yêu cầu quân đội cố thủ ở Konstantinovka nhằm thuyết phục phương Tây về khả năng ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang Nga.

Konstantinovka là khu định cư trọng điểm nằm ở cực nam Donetsk, một trong bốn khu định cư quan trọng tạo thành tuyến phòng thủ trung tâm trong nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững vùng Donetsk. Các nhà phân tích cho rằng, việc giành được Konstantinovka sẽ tạo cho lực lượng Nga một chỗ đứng vững chắc để tiến về phía bắc dọc theo vành đai phòng thủ.

Kiev được cho là đã gánh chịu hậu quả nặng nề trong chiến dịch bảo vệ cứ điểm này, mất tới 14 xe tăng, 283 xe bọc thép chiến đấu, 1.400 xe cơ giới, 200 khẩu pháo dã chiến và 8 hệ thống rocket đa nòng.

Hiện, lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi vài kilomet khỏi Konstantinovka.

Trước đó ngày 3/7, quân đội Nga đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về việc giành quyền kiểm soát Konstantinovka, một mục tiêu chiến lược mà Mátxcơva từ lâu đã nhắm đến trong cuộc tiến quân qua Donetsk.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 4/7 đã bác bỏ tuyên bố của Mátxcơva, khẳng định Konstantinovka vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Ukraine.

Minh Hạnh
Tass
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