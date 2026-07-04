Bản hit Việt 20 năm chưa lỗi thời

TPO - 20 năm trôi qua, thị trường Việt đi qua rất nhiều trào lưu âm nhạc, xuất hiện thế hệ nghệ sĩ này đến thế hệ nghệ sĩ khác. Nhưng "Xe đạp" của Thùy Chi và M4U vẫn có một vị trí đặc biệt.

Đinh Mạnh Ninh là cái tên vừa cũ, vừa mới tại game show Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Đinh Mạnh Ninh sẽ "cũ" với những khán giả 8X, 9X đời đầu, từng chứng kiến anh đi qua một loạt dấu mốc cùng nhóm M4U, sau đó là thí sinh của Sao mai điểm hẹn. Và Đinh Mạnh Ninh sẽ rất "mới" với tệp khán giả gen Z, những người đang định hình guông quay của thị trường nhạc Việt và thị hiếu nghe nhạc thời điểm bấy giờ.

Khi đội hình Anh tài mùa 2 được công bố, Đinh Mạnh Ninh không phải là cái tên trong nhóm đầu thu hút chú ý mạnh nhất. Dù vậy, sau tập đầu tiên lên sóng, nam ca sĩ vượt lên rất nhiều đối thủ để đứng thứ 2 trong danh sách Anh tài tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ nhất, chỉ sau Hà An Huy.

Xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc, Đinh Mạnh Ninh là ca sĩ/nhạc sĩ có tiếng, từng tạo nên nhiều bản hit triệu view. Song, thành công lớn nhất của nam ca sĩ, gắn liền ký ức của số đông khán giả vẫn là giai đoạn hoạt động cùng nhóm M4U. Xe đạp là bản hit đình đám của M4U và Thùy Chi, sau nhiều năm xuất hiện trở lại trên sân khấu Chông gai và ngay lập tức chạm vào cảm xúc người nghe.

Đinh Mạnh Ninh tỏa sáng

Cái cách Đinh Mạnh Ninh gây sốt ở tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 mang đậm dấu ấn của anh. Đinh Mạnh Ninh thuyết phục khán giả hoàn toàn đến từ chuyên môn âm nhạc. Nam ca sĩ được trời phú giọng hát có âm sắc đặc biệt cho các bản tình ca của Pop, RnB, Ballad... Nam ca sĩ được đào tạo bài bản từ nhiều năm trước, cho đến khi bước lên sân khấu "Chông gai" là sự chín muồi về giọng hát và khả năng kiểm soát sân khấu.

Nam ca sĩ đã chọn phương án an toàn nhất để giới thiệu mình là an ở sân khấu "Chông gai", đó là ca khúc Xe đạp. Đinh Mạnh Ninh nắm trong tay một số bản hit quen thuộc khác như Mùa yêu đầu, Dù có cách xa, Dù chẳng phải anh nhưng độ phủ sóng của Xe đạp vẫn tốt hơn tất cả. Đồng thời, chất liệu của Xe đạp cũng thuận lợi để ê-kíp sản xuất xây dựng concept phù hợp trên sân khấu "Chông gai".

Đây là phiên bản mới hoàn toàn của Xe đạp so với bản gốc. Không còn sự chậm rãi, mơ mộng và cảm xúc dạt dào của Ballad, producer phối mới Xe đạp sang RnB và pha trộn cả Trap. Bộ trống được thay đổi hoàn toàn, các nhạc cụ chính cũng làm mới với loạt âm thanh điện tử, guitar điện. Nhờ vậy, Xe đạp phiên bản "Chông gai" có tính khuấy động tốt hơn và giúp Đinh Mạnh Ninh thoát hẳn khỏi phạm vi an toàn.

Đinh Mạnh Ninh tỏa sáng ở sân khấu solo và màn kết hợp cùng nhóm có Dũng DT, Thơm.

Đinh Mạnh Ninh lược bớt bố cục để phần solo được trơn tru. Các phân đoạn của vocal của Thùy Chi gọt bỏ. Đoạn phát triển đẩy Xe đạp lên những nốt cực cao của Mạnh Duy trong bản gốc cũng lọc ra để phù hợp quãng giọng của Đinh Mạnh Ninh. Với thời lượng hạn chế trên sân khấu, nam ca sĩ và ê-kíp sản xuất nhạc đã tính toán chính xác, tổng thể tiết mục vừa đủ và vẫn truyền tải trọn vẹn cảm xúc.

Sau đêm diễn đầu tiên, sân khấu Xe đạp gây sốt trên mọi nền tảng. Yếu tố chủ chốt dẫn đến việc này là Đinh Mạnh Ninh đã gợi lại ký ức đẹp của đông đảo khán giả. Sau nhiều năm, tuyến giai điệu của Xe đạp vẫn rất hay, không bị "sến" và phần ca từ luôn luôn chạm vào cảm xúc như ngày ban đầu. Ca khúc hoàn toàn xứng đáng ở vị thế huyền thoại trong những bản nhạc viết về tình yêu tuổi học trò.

Thời của Đinh Mạnh Ninh đã đến?

Nhìn Đinh Mạnh Ninh tỏa sáng để nhớ một thời rực sáng của M4U. 20 năm trước, M4U có giai đoạn hoạt động bùng nổ khi kết hợp cùng Thùy Chi qua loạt bản hit Xe đạp, Mưa, Mưa trên phố bay xa và Phía cuối con đường. 4 chàng trai có cùng đam mê - Minh Vương, Đinh Mạnh Ninh, Mạnh Duy, Việt Phương - cùng tạo nên rất nhiều ca khúc đình đám viết về tuổi học trò, tình yêu tuổi học trò và khát vọng của những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi.

Sau đó, Hồng Dương gia nhập đội hình M4U, cùng nhóm nối tiếp thành công ở giai đoạn mới không còn Thùy Chi bên cạnh. Bản hit Tan biến từng đưa M4U nổi lên ở nhiều BXH âm nhạc. Sau đó là Mưa rơi lặng thầm, bản hit vừa được BigDaddy và Grey D làm hồi sinh ở các BXH âm nhạc.

Thời đỉnh cao của M4U, trưởng nhóm Minh Vương nổi tiếng hơn cả. Sau đó là Đinh Mạnh Ninh với chất giọng đẹp, truyền cảm và bộc lộ khả năng sáng tác từ sớm. Sau này, Minh Vương tách ra solo sớm nhất, hòa nhập vào thị trường nhạc Việt và dần dần không còn giữ được chất nhạc như khi hoạt động ở M4U.

﻿ Đinh Mạnh Ninh đi chậm hơn Thùy Chi, Minh Vương. Và bây giờ, cơ hội đã tới với giọng ca sinh năm 1989.

Đinh Mạnh Ninh thì kiên định với con đường chính chuyên, khắt khe hơn trong âm nhạc. Vì lẽ đó, giọng ca sinh năm 1989 có nhiều bước đệm để xâm nhập thị trường và tỏa sáng nhưng anh vẫn bám trụ ở đất Bắc. Từ nhiều năm trước, khán giả tiếc cho Đinh Mạnh Ninh vì nếu anh "Nam tiến" sớm hơn như nhiều đồng nghiệp cùng thời, sự nghiệp có thể đã rực rỡ, được đông đảo khán giả biết tới nhiều hơn.

Nam ca sĩ vẫn viết ra nhiều bản hit triệu view, điển hình như Dù chẳng phải anh. Thứ Đinh Mạnh Ninh thiếu chỉ là hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội, truyền thông, được đông đảo khán giả thị trường đón nhận để vị thế của anh tương xứng với tài năng. Song, nhìn ở góc độ khác, lựa chọn của Đinh Mạnh Ninh vẫn có giá trị khác biệt. Anh có thể đi chậm hơn đồng nghiệp cùng thời nhưng là từng bước một vững chắc.

Minh Vương càng ngày càng mờ nhạt vì chạy theo các trào lưu âm nhạc "ăn xổi". Đinh Mạnh Ninh thì ít nhất vẫn giữ được cái chất của mình sau nhiều năm làm nghề. Sân chơi "Chông gai mùa 2" đã thôi thúc nam ca sĩ một lần Nam tiến, thử sức ở môi trường hoàn toàn mới tại TPHCM.

Đinh Mạnh Ninh đã tỏa sáng ở chặng khởi đầu của Anh trai vượt ngàn chông gai. Cuối cùng thì nam ca sĩ cũng được tận hưởng cảm giác có một sản phẩm leo tốp ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Và sau một đêm, cái tên Đinh Mạnh Ninh bỗng trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội.

Anh trai vượt ngàn chông gai là sân chơi "dọn đường" cho những Anh tài có chất lượng giọng hát vượt trội và khả năng sáng tác. Đinh Mạnh Ninh không quá tệ ở khả năng vũ đạo. Bản lĩnh sân khấu của nam ca sĩ, sau 20 năm làm nghề, là điều không cần phải bàn cãi nhiều.

Đinh Mạnh Ninh chính là "ngựa chiến" của Anh trai mùa 2.