Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thứ trưởng Công Thương: Giá xăng dầu giảm giá các mặt hàng cũng phải giảm theo

Luân Dũng

TPO - Bộ Công Thương đã chỉ đạo quản lý thị trường ở Trung ương, địa phương vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm liên quan đến pháp luật về giá, trong đó có niêm yết giá, găm hàng, giữ giá, bảo đảm giá xăng dầu đã giảm thì giá các mặt hàng cũng phải giảm theo.

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 4/7, phóng viên đặt câu hỏi về một số mặt hàng giá vẫn neo cao mà không có lý do. Bộ Công Thương có khuyến cáo và giải pháp gì cho vấn đề này?

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, mục tiêu xuyên suốt là phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống, đồng thời hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

57bct.jpg
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Về kết quả, ông cho hay, qua sự nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, đã đảm bảo được mức giá xăng dầu trên thị trường ở mức thấp. Tuy nhiên, giá cả mặt bằng trên thị trường vẫn chưa được điều chỉnh xuống theo.

“Rất mong chúng ta bỏ tâm lý lợi dụng biến động thị trường để giữ giá bất hợp lý. Yếu tố tâm lý và nhận thức cần có sự thay đổi”, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công thương cũng cho rằng, trong phạm vi quản lý của các bộ ngành, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt câu chuyện này.

Với Bộ Công Thương, ông Tân cho biết, đã yêu cầu chỉ đạo tất cả địa phương, doanh nghiệp, thương nhân đều phải rà soát để có điều chỉnh giá mặt bằng chung ở mức hợp lý. Nếu thương nhân, doanh nghiệp đưa ra lý do vì giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá tăng cao, thì phải thực hiện theo tỉ lệ thuận, giá xăng dầu đã giảm thì giá các mặt hàng cũng phải giảm theo. Cần phải xoá bỏ tâm lý kiên trì giữ giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo quản lý thị trường ở Trung ương, địa phương vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm liên quan đến pháp luật về giá, trong đó có niêm yết giá, găm hàng, giữ giá.

Theo ông, kết quả cho đến nay, lực lượng quản lý thị trường Trung ương cũng như địa phương đã xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm về giá. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc này", ông Tân thông tin.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá khi thuộc diện kê khai, đảm bảo rà soát cơ cấu chi phí, điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động của thị trường để tăng giá, giữ giá bất hợp lý.

Đồng thời, Bộ Công thương cũng bày tỏ mong muốn người tiêu dùng, người dân kịp thời phản ánh đến các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường địa phương khi phát hiện có dấu hiệu bán không đúng theo giá niêm yết, bán giá cao hơn giá niêm yết, hoặc có biểu hiện găm hàng, đầu cơ.

“Đây là một số giải pháp Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành đang triển khai. Hy vọng trong thời gian tới giá cả thị trường các mặt hàng sẽ được điều chỉnh xuống giống như giá xăng dầu hiện nay”, Thứ trưởng cho hay.

Luân Dũng
#giá xăng dầu #thị trường #Chính phủ #bộ Công Thương #lợi dụng #giá cả #giá hàng hóa vẫn cao dù giá xăng dầu giảm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe