Chính phủ yêu cầu công khai quy chế livestream bán hàng

TPO - Chính phủ quy định, nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng phải công khai quy chế hoạt động livestream và nhiều nội dung quan trọng khác.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó có nội dung đáng chú ý về quy chế hoạt động livestream bán hàng.

Nghị định quy định trường hợp nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng thì phải công khai quy chế hoạt động livestream bán hàng.

Trong đó, cần công khai quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia livestream bán hàng; đối tượng, quy trình, hướng dẫn người livestream bán hàng thực hiện định danh xác thực điện tử.

Cùng với đó là các điều kiện, quy trình, thủ tục về đăng ký mở tài khoản người bán và người livestream bán hàng; quy định các trường hợp cụ thể bị dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị, đường dẫn liên kết…

Công khai quy chế livestream bán hàng. (Ảnh minh họa)

Vẫn theo Nghị định, chủ quản nền tảng thương mại điện tử phải có biện pháp kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử lý kịp thời đối với thông tin hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật. Việc này phải được thực hiện trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định cũng quy định chủ quản nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, nền tảng thương mại điện tử tích hợp chỉ được vận hành nền tảng khi đáp ứng các điều kiện về quản lý, vận hành nền tảng thương mại điện tử và sau khi được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký.

Chủ quản nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung đăng ký trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi tên nền tảng (tên miền website, tên ứng dụng); thay đổi người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành nền tảng; thay đổi mô hình hoạt động của nền tảng thương mại điện tử.