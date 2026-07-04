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Thế giới

Ukraine tấn công quy mô lớn vào Nga sau khi mất quyền kiểm soát cứ điểm Donetsk

Minh Hạnh

TPO - Hơn 60 máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô Mátxcơva (Nga), không lâu sau khi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát cứ điểm Konstantinovka quan trọng của Ukraine.

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(Ảnh minh họa: Reuters)

Thị trưởng Mátxcơva - Sergey Sobyanin - cho biết, ít nhất 62 máy bay không người lái đã bị đánh chặn tại vùng Mátxcơva vào sáng sớm 4/7.

Không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng ứng phó tại tất cả các địa điểm có mảnh vỡ rơi xuống.

Cùng ngày, giới chức St Petersburg - thành phố lớn thứ hai của Nga - và tỉnh Leningrad cho biết, một khu cảng và cơ sở hạ tầng dầu mỏ địa phương đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine trong đêm 3 rạng sáng 4/7.

Theo Thống đốc St Petersburg - Alexander Beglov, thành phố 6 triệu dân đã bị tấn công bằng máy bay không người lái, trong đó nhà ga dầu của thành phố bị ảnh hưởng. Không có thương vong nào được ghi nhận và hậu quả của vụ tấn công đã được xử lý.

Thống đốc Leningrad - Alexander Drozdenko - cho biết, máy bay không người lái đã tấn công cảng Vysotsk, cách St Petersburg khoảng 170 km về phía tây bắc trên Vịnh Phần Lan. Cảng này là nơi trung chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Tổng cộng, 72 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên khu vực Leningrad.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở một số vùng của Nga.

St Petersburg, cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 900 km, đã nhiều lần bị tấn công bởi máy bay không người lái của Kiev.

Phía nam St Petersburg, thống đốc tỉnh Pskov cho biết, hơn 30 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong đêm. Thiệt hại nhỏ đã được ghi nhận, bao gồm một nhà máy ở thị trấn Velikiye Luki.

Theo thống kê ngày 4/7 của Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 389 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực trong đêm qua.

Cuộc đột kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc giành quyền kiểm soát cứ điểm trọng yếu Konstantinovka ở phía tây bắc của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Minh Hạnh
Reuters, RT
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