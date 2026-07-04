Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng việc làm, thu nhập, nhà ở

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. “Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường sống tốt hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Môi trường đầu tư kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển

Phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng Chính phủ khóa XVI, mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VGP

Khái quát những kết quả nổi bật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn (CPI bình quân 6 tháng ước tăng 4,5%); phát triển hạ tầng có nhiều đột phá; công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn...

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức. Trong đó, tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng, trong đó Hà Nội và TP.HCM đều chưa đạt yêu cầu.

Hạn chế khác là tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều; cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro; sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc. Môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian và chi phí cho thủ tục còn cao. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi còn lúng túng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những hạn chế trên đòi hỏi 6 tháng cuối năm phải tập trung xử lý các điểm nghẽn. “Tôi đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Khẩn trương xử lý đất đai bỏ hoang, nguồn lực đình trệ do thủ tục

Nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trước tiên cần tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần khẩn trương xử lý dự án chậm, công trình ách tắc, đất đai bỏ hoang và nguồn lực đình trệ do thủ tục, quy hoạch, mặt bằng, vật liệu hoặc né tránh trách nhiệm. Khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo đột phá ở các động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP

Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương. Đồng thời, phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ.

Điều hành đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ, giá cả, hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo, nhà ở và hạ tầng thiết yếu, đồng thời kiểm soát đầu cơ và nợ xấu, bảo đảm lành mạnh hoạt động ngân hàng và kiểm soát rủi ro hệ thống…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.

Trong đó, đầu tư công phải là vốn mồi để mở ra không gian phát triển, tập trung vào hạ tầng chiến lược và các công trình có sức lan tỏa cao như giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và các dự án phục vụ APEC 2027.

Nhiệm vụ quan trọng khác được lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, môi trường, tài sản công và phân cấp; khắc phục ngay việc chậm ban hành 34 văn bản hướng dẫn Luật, Nghị quyết, không để khoảng trống pháp lý.

Cùng với đó, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ. Rà soát phân cấp, phân quyền, bảo đảm đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực hiện và trách nhiệm rõ ràng. Tiếp tục hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. “Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường sống tốt hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước, chậm trễ, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền. Nhanh chóng khắc phục các bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp…