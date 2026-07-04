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Xe

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Xử lý tài xế xe biển xanh vượt ẩu trên đèo An Khê

Tiền Lê

TPO - Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản, xử lý đối với tài xế đi xe biển xanh 81A-013.xx của một cơ quan trên địa bàn xã Kbang, tỉnh Gia Lai vượt xe khác không đúng quy định trên khu vực đèo An Khê (Gia Lai).

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã kiểm tra, xác minh xe ô tô biển xanh 81A-013.xx của một cơ quan trên địa bàn xã Kbang, tỉnh Gia Lai vi phạm khi vượt xe khác không đúng quy định trên khu vực đèo An Khê (hướng từ phường An Khê đi phường Quy Nhơn).

Theo đó, ngày 3/7, trên các trang mạng xã hội xuất hiện video ghi nhận một xe ô tô con biển số xanh vi phạm vượt xe khác không đúng quy định trên khu vực đèo An Khê.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông nhanh chóng xác minh, xác định anh A. lái xe chở lãnh đạo đi công tác tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Anh A. giải trình, khoảng 15h cùng ngày, vì quãng đường xa, thời gian gấp nên đã lái xe vượt xe khác không đúng quy định.

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Xe biển xanh thời điểm vi phạm trên đèo An Khê.

Được lực lượng Cảnh sát Giao thông giải thích, anh A. nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Lãnh đạo đơn vị có xe biển xanh trên cũng đã quán triệt, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đã tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm đối với lái xe vi phạm trên với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và thông báo đến các cơ quan, đơn vị quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông rất hoan nghênh, sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh về vi phạm trật tự an toàn giao thông để kịp thời xử lý, nhằm xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn tỉnh.

Tiền Lê
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