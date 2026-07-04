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Xe

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Toyota Corolla Cross ra bản đặc biệt, liệu có về Việt Nam?

Lê Tuấn

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ra đời dòng xe Corolla, Toyota đã giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu Corolla Cross tại thị trường Nhật Bản.

Phiên bản này có tên Z Adventure được phát triển dựa trên Corolla Cross hiện hành cấu hình cao cấp nhất. Bên cạnh màu sơn mới, mẫu SUV còn được nâng cấp về thiết kế ngoại thất, trang bị và các tính năng an toàn.

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Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất trên Corolla Cross Z Adventure là lưới tản nhiệt mới với logo chữ "C" sơn đen thay cho biểu tượng Toyota truyền thống.

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Phần cản trước được thiết kế dày dặn hơn, kết hợp ốp màu bạc phía dưới nhằm tăng vẻ khỏe khoắn. Thiết kế tương tự cũng xuất hiện ở cản sau, trong khi huy hiệu kỷ niệm 60 năm Corolla được gắn trên chắn bùn trước.

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Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch với họa tiết được làm mới, hoàn thiện bằng lớp sơn xám mờ. Toyota cũng bổ sung phối màu ngoại thất hai tông Black và Urban Khaki, kết hợp nóc xe màu đen nhằm tạo diện mạo cá tính hơn.

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Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn hai màu Platinum White Pearl Mica và Mud Bath, đều đi kèm nóc đen.

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Bên trong khoang lái, bảng táp-lô và vô-lăng được bổ sung các chi tiết ốp màu bạc ánh kim. Vô-lăng cũng được tích hợp chức năng sưởi, điều khiển thông qua nút bấm mới đặt gần bệ trung tâm.

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Ghế ngồi sử dụng chất liệu kết hợp giữa da tổng hợp và nỉ với phối màu hai tông, phục vụ cho cả 5 vị trí ngồi.

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Tại Nhật Bản, Corolla Cross được trang bị hệ truyền động hybrid của Toyota, kết hợp động cơ xăng 1.8L cùng một mô-tơ điện và pin lithium-ion. Hệ thống này có công suất kết hợp là 122 mã lực.

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Mẫu xe này còn có thêm tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh e-Four , bổ sung thêm một mô-tơ điện ở phía sau, giúp tăng thêm 41 mã lực và 84 Nm mô-men xoắn.

Về công nghệ an toàn, Corolla Cross Z Adventure được nâng cấp hệ thống camera toàn cảnh với tính năng hiển thị hình ảnh xuyên gầm xe. Xe cũng được bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù, phanh hỗ trợ đỗ xe khi lùi và tính năng cảnh báo mở cửa an toàn.

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Tương tự như những phiên bản kỷ niệm của Corolla sedan và touring trước đó, Corolla Cross Z Adventure đặc biệt hiện chỉ được bán độc quyền tại Nhật Bản. Khả năng phiên bản này được phân phối tại các thị trường châu Á khác là rất thấp.

Tại Việt Nam, mẫu Toyota Corolla Cross đang được phân phối 2 phiên bản gồm máy xăng và hybrid, giá lần lượt 820 triệu và 865 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản hybrid đang chiếm 75% doanh số của Corolla Cross từ đầu năm.

Lê Tuấn
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