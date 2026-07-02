Kim Long Motor tiên phong kiến tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới

Từ nền tảng sản xuất ô tô hiện đại đến tầm nhìn phát triển hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn, Kim Long Motor đang từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Không chỉ đầu tư phát triển năng lực sản xuất, doanh nghiệp còn tạo động lực thu hút công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành dịch vụ liên quan, góp phần hình thành trung tâm công nghiệp mới có sức lan tỏa trong chuỗi giá trị sản xuất của Việt Nam.

Kim Long Motor mở rộng vai trò trong hệ sinh thái công nghiệp tại Huế

Trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia, việc hình thành các trung tâm sản xuất và hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tại Huế, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang từng bước hiện thực hóa định hướng này với sự tham gia của các dự án trọng điểm. Trong đó, Kim Long Motor là một trong những doanh nghiệp tiên phong đầu tư phát triển công nghiệp, với dự án Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế có quy mô lên đến 636 ha.

Giai đoạn 1 của dự án với diện tích 165 ha đã được đầu tư hoàn thiện và đi vào hoạt động, hình thành hệ thống sản xuất đồng bộ gồm: Nhà máy sản xuất xe khách, Nhà máy sản xuất xe tải, Nhà máy sản xuất xe du lịch, Nhà máy sản xuất xe thương mại năng lượng mới, Nhà máy sản xuất động cơ nhiên liệu và động cơ điện cùng Tổ hợp cơ khí đột dập và gia công chính xác,... Các nhà máy được đầu tư công nghệ hiện đại, dây chuyền tự động hóa cao tạo nên chuỗi giá trị sản xuất khép kín từ gia công cơ khí, sản xuất linh kiện, phụ tùng, động cơ đến lắp ráp hoàn thiện sản phẩm. Đây là nền tảng quan trọng giúp Kim Long Motor từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, làm chủ công nghệ cốt lõi và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Khẳng định năng lực và uy tín thương hiệu Việt

Sau thời gian vận hành giai đoạn 1, Khu Công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế đã nhanh chóng khẳng định năng lực sản xuất và hiệu quả đầu tư với những kết quả ấn tượng. Riêng trong năm 2025, hơn 4.000 sản phẩm mang thương hiệu Kim Long bao gồm xe bus, xe tải sử dụng động cơ đốt trong và năng lượng mới đã được cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế. Song song với đó, doanh nghiệp đã tạo việc làm cho hơn 3.500 lao động, đóng góp hơn 1.012 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Những con số “biết nói” này không chỉ phản ánh hiệu quả đầu tư mà còn cho thấy vai trò của Kim Long Motor trong phát triển ngành công nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Từ nền tảng công nghiệp hiện hữu, doanh nghiệp đang tiếp tục tập trung mở rộng sản xuất, nâng cao hàm lượng công nghệ sản phẩm, hướng đến phát triển một hệ sinh thái công nghiệp toàn diện, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo, công nghệ cao và logistics cùng tham gia đầu tư.

Kiến tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp bền vững

Mới đây, tại Hội nghị Công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Huế năm 2026, liên danh Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Long Huế được trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các phân khu 2 và 3 thuộc Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế. Các phân khu mới sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng từng bước hoàn thiện không gian công nghiệp hiện đại.

Dự kiến đến quý II/2029 toàn bộ quy hoạch 636 ha hoàn thành, Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô và công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn của Việt Nam, góp phần thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp địa phương và khu vực.

Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược đầu tư bài bản, Kim Long Motor đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nền công nghiệp chế tạo hiện đại, có khả năng kết nối sâu với các chuỗi giá trị khu vực. Những dự án được triển khai hôm nay không chỉ tạo ra giá trị cho hiện tại mà còn đặt nền móng cho năng lực cạnh tranh dài hạn của công nghiệp Việt Nam, mở ra chu kỳ tăng trưởng nhanh, bền vững và vươn xa hơn trên bản đồ kinh tế toàn cầu.