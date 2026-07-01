Triệu hồi hơn 13.600 xe Hyundai Tucson tại Việt Nam để sửa lỗi

TPO - Các xe Hyundai Tucson thuộc diện ảnh hưởng được xác định có hệ thống camera phía trước phát hiện, cảnh báo và kích hoạt phanh tự động quá nhạy, gây ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng xe.

Hyundai Thành Công thông báo triển khai chương trình triệu hồi tổng cộng 13.620 xe Tucson để kiểm tra và cập nhật phần mềm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA). Chương trình bắt đầu từ ngày 29/6.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được lắp ráp trong nước từ ngày 2/10/2024 đến ngày 2/6/2026 tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Ninh Bình.

Theo thông tin từ hãng, nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ phần mềm điều khiển camera trước của FCA trên một số xe được cài đặt thông số dự báo nguy cơ va chạm nhạy hơn so với mức tối ưu.

Các xe Tucson bị ảnh hưởng thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ mới nhất.

Trong một số tình huống giao thông, hệ thống có thể phát cảnh báo và kích hoạt phanh sớm hơn dự kiến, ảnh hưởng đến cảm giác vận hành và sự thoải mái của người lái.

Để khắc phục, Hyundai sẽ tiến hành cập nhật phần mềm điều khiển trên các xe bị ảnh hưởng nhằm điều chỉnh các tham số vận hành của hệ thống FCA, giúp chức năng cảnh báo và hỗ trợ phanh hoạt động phù hợp hơn trong điều kiện sử dụng thực tế.

Toàn bộ quá trình kiểm tra và nâng cấp sẽ được thực hiện miễn phí tại các đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công trên toàn quốc.

Hệ thống FCA trên Hyundai Tucson được thiết kế để theo dõi phương tiện phía trước, đồng thời có khả năng nhận diện xe máy, người đi bộ và người đi xe đạp nhằm đưa ra cảnh báo hoặc hỗ trợ phanh khi cần thiết.

Tính năng này khá phổ biến trên các phiên bản cao của nhóm SUV cỡ C tại Việt Nam. Trong thực tế sử dụng, tính năng phanh khẩn cấp đã góp phần giảm nguy cơ va chạm trong nhiều tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, nếu hệ thống phản ứng quá nhạy, xe có thể phanh đột ngột ngay cả khi chưa xuất hiện nguy cơ rõ ràng, làm tăng khả năng xảy ra va chạm từ phía sau nếu có phương tiện bám sát.

Hyundai Tucson được phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, giá bán từ 789-989 triệu đồng.

Không chỉ Việt Nam, Hyundai Tucson ở nhiều thị trường quốc tế cũng đang bị triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến FCA. Ở Mỹ và Canada, tổng cộng hơn 500.000 xe Tucson và mẫu bán tải chung nền tảng là Santa Cruz bị ảnh hưởng, trong khi ở Úc ghi nhận gần 36.500 xe liên quan.

Trở lại Việt Nam, đây là đợt triệu hồi thứ hai đối với Hyundai Tucson trong vòng chưa đầy hai tháng qua. Giữa tháng 5, hãng xe Hàn thông báo triệu hồi 3.741 xe Tucson để cập nhật phần mềm điều khiển tín hiệu của đồng hồ táp-lô.

Tucson hiện là một trong hai mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam cùng với Creta. Theo số liệu đến hết tháng 5/2026, doanh số lũy kế của mẫu xe Hàn này đạt 3.796 chiếc, xếp thứ 5 trong phân khúc, sau Mazda CX-5, Ford Territory, Mitsubishi Destinator và VinFast VF 7.