Hé lộ xe máy điện mới lạ của VinFast

TPO - Một mẫu xe máy điện hoàn toàn mới của VinFast vừa được đăng ký bản quyền thiết kế tại Ấn Độ, làm dấy lên đồn đoán về kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm của hãng xe Việt tại thị trường tỷ dân.

Theo Rushlane, đây là một mẫu xe mang thiết kế mới của VinFast nhưng chưa từng được hãng giới thiệu tại bất kỳ thị trường nào.

Qua hình ảnh đăng ký sáng chế, ngoại hình mẫu xe này có nhiều điểm tương đồng với mẫu VinFast Viper đang bán tại Việt Nam, nhưng được làm mới ở nhiều chi tiết. Xe sở hữu cụm đèn pha LED thiết kế lại, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày.

Mẫu xe máy điện mới của VinFast được đăng ký tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Logo VinFast được hạ thấp xuống phần đầu xe, chắn bùn trước sắc nét hơn, mão chắn gió nhỏ được tinh chỉnh cùng các tấm ốp thân xe mới. Đèn hậu LED tạo hình cánh dơi khác biệt so với mẫu Viper hiện hành.

Một số trang bị quen thuộc trên Viper hiện tại vẫn được giữ lại như bộ mâm hợp kim 14 inch, yên xe hai tầng, sàn để chân phẳng, thanh gác chân sau, mô-tơ điện đặt ở bánh sau, màn hình TFT, chìa khóa thông minh, hệ thống khởi động không cần chìa và hộc chứa đồ phía trước dung tích 10 lít.

Hệ thống treo nhiều khả năng cũng được duy trì với phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc đôi phía sau có bình dầu bên cạnh phanh đĩa bánh trước.

Về hệ truyền động, VinFast Viper hiện được trang bị pin cố định dung lượng 1,5 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 82 km. Xe cũng có tùy chọn pin phụ 1,15 kWh giúp tăng thêm khoảng 74 km quãng đường di chuyển. Mô-tơ điện đặt ở bánh sau có công suất cực đại 3.000 W (khoảng 4 mã lực), cho tốc độ tối đa 70 km/h.

Đến nay, VinFast vẫn chưa xác nhận liệu mẫu xe vừa đăng ký bản quyền tại Ấn Độ sẽ là phiên bản Viper mới dành riêng cho thị trường này hay sẽ được phân phối trên phạm vi toàn cầu.

Theo Rushlane, VinFast nhiều khả năng sẽ ra mắt xe máy điện thị trường Ấn Độ với các dòng Evo, Feliz II và Viper. Theo đó, việc đăng ký thiết kế của mẫu xe mới được xem là bước đi cần thiết nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Tại Việt Nam, VinFast Viper có giá 39,9 triệu đồng với bản thuê pin, tăng lên thành 45,5 triệu đồng nếu mua pin.

Việc VinFast đăng ký bản quyền thiết kế xe mới diễn ra trong bối cảnh thị trường xe máy điện Ấn Độ tăng trưởng mạnh. Nhiều bang và vùng lãnh thổ tại nước này đang cân nhắc quy định chỉ cho phép đăng ký mới xe hai bánh chạy điện trong tương lai, mở ra tiềm năng lớn cho các nhà sản xuất.

Hiện tại, VinFast mới chỉ phân phối ô tô điện tại Ấn Độ và đang xây dựng nhà máy sản xuất ở bang Tamil Nadu. Tuy nhiên, hãng cũng nhiều lần bày tỏ tham vọng gia nhập phân khúc xe máy điện tại quốc gia này.