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Toyota Camry hybrid có giá mới tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Toyota Việt Nam thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đối với dòng sedan Camry hybrid tại thị trường Việt Nam từ 1/7, thấp hơn trước 140 triệu đồng.

Ngày 1/7, Toyota Việt Nam công bố điều chỉnh tên gọi và giá bán đối với dòng Camry hybrid tại thị trường trong nước. Theo đó, hai phiên bản Camry HEV (hybrid) trước đây mang tên MID và TOP sẽ được đổi tên lần lượt thành Premium và Luxury.

Về giá bán, phiên bản Camry HEV Premium có giá mới 1,32 tỷ đồng từ ngày 1/7. Con số này thấp hơn 140 triệu đồng so với mức niêm yết trước đó.

Trong khi đó, phiên bản Camry HEV Luxury tiếp tục giữ nguyên giá bán 1,46 tỷ đồng. Mức giá này đã được Toyota điều chỉnh từ tháng 1/2026 và hiện tương đương mức giá cũ của bản HEV Premium.

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Toyota Camry hybrid có giá khởi điểm mới từ 1,32 tỷ đồng.

Theo Toyota Việt Nam, việc điều chỉnh giá bán nhằm tạo điều kiện để nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận công nghệ hybrid của hãng, đồng thời tiếp tục khẳng định nỗ lực mang đến các sản phẩm chất lượng, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

Ngoài việc điều chỉnh tên và giá bán các bản hybrid, Toyota Camry cũng đã bỏ bản máy xăng 2.0Q giá 1,22 tỷ đồng. Như vậy, dòng sedan cỡ trung này hiện chỉ có tùy chọn điện hóa.

Đây được xem là bước đi hợp lý trong bối cảnh doanh số bản hybrid của Camry nhiều hơn bản xăng. Hãng cho biết xe hybrid đã nhận được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam, đồng thời mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội so với xe thuần xăng.

Toyota Camry là mẫu sedan hạng D bán chạy nhất tại Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp. Theo số liệu từ Toyota Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2026, đã có hơn 77.400 xe Camry được bàn giao tới khách hàng trong nước

Trong đó, doanh số cộng dồn của các phiên bản Camry hybrid đạt hơn 3.100 xe, cho thấy xu hướng đón nhận ngày càng tích cực đối với dòng xe sử dụng công nghệ điện hóa tại thị trường Việt Nam.

Lê Tuấn
#toyota camry #camry hybrid #giá xe camry #toyota việt nam #sedan

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