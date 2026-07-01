VinFast VF 3 - Chiếc xe xóa bỏ áp lực di chuyển cho người trẻ trong đô thị

Để thoát khỏi “nỗi ám ảnh” mang tên ngõ nhỏ phố đông, nhiều người sống trong đô thị lớn bắt đầu chuyển hướng sang dòng xe điện mini. VinFast VF 3 đang là lựa chọn của đông đảo khách hàng, nhờ kích thước nhỏ gọn, thiết kế tối ưu không gian và loạt tiện nghi hỗ trợ vượt tầm giá.

Xe xăng “phủ bạt” từ khi có VF 3

Áp lực từ mật độ phương tiện ngày càng tăng cao tại các thành phố lớn đang thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm những mẫu ô tô có kích thước nhỏ để phục vụ việc đi lại hàng ngày. Với nhiều người sinh sống trong đô thị, việc điều khiển những chiếc xe cồng kềnh luồn lách qua các con phố nhỏ và đông đúc để đi làm, đi chợ hay đưa đón con nhỏ luôn là một thử thách tâm lý lớn. Trường hợp của chị Nguyễn Thanh Thư (Hà Nội) là một ví dụ điển hình.

Chị Nguyễn Thanh Thư (Hà Nội) cho biết VF 3 giúp chị giải nỗi lo di chuyển trong nội đô.

“Trước đây, gia đình tôi sử dụng một chiếc sedan dài hơn 4,4 mét. Việc đưa đón con đi học hàng ngày trong phố quả thực là cực hình, nhất là lúc phải quay đầu xe. Hồi cuối năm 2025, hai vợ chồng quyết định mua thêm một chiếc VinFast VF 3 để đi làm và đón con hàng ngày. Kể từ lúc đó, chiếc sedan cũ gần như phủ bạt ngoài bãi gửi xe”, chị Thư chia sẻ.

Yếu tố cốt lõi giúp VF 3 giải quyết bài toán giao thông mà rất nhiều người dân thành phố gặp phải nằm ở kích thước nhỏ gọn. Với chiều dài tổng thể gần 3,2 mét, chiều rộng gần 1,7 mét, cùng bán kính quay đầu chỉ 4,5 mét, chiếc VF 3 cho phép người lái dễ dàng luồn lách trong phố đông cũng như quay đầu một cách gọn gàng.

Đặc biệt, VF 3 lại có khoảng sáng gầm xe tương đương nhiều dòng crossover lớn hơn. Điều này hỗ trợ người lái tự tin vượt qua các gờ giảm tốc cao, đường xấu hay những đoạn đường ngập nước nhẹ mà không lo ngại nguy cơ tổn hại khung gầm. Thiết kế cao ráo cùng đầu xe ngắn mang tới tầm nhìn thông thoáng, hạn chế điểm mù. Nhờ đó, người có chiều cao dưới 1,6 mét như chị Thư có thể “xoay vần” vô lăng trong phố một cách tự tin.

Giải quyết gọn mọi nhu cầu đi lại trong phố

Dù sở hữu kích thước nhỏ gọn, không gian bên trong chiếc xe điện mini vẫn đủ cho nhu cầu sử dụng của các gia đình trẻ. Nhờ khoảng trần cao và các chi tiết làm tối giản, khoang cabin 4 ghế đủ rộng rãi cho hai người lớn và hai con nhỏ. Người dùng còn có thể linh hoạt gập phẳng hàng ghế sau để mở rộng thể tích khoang chứa hành lý lên đến 285 lít, vừa vặn cho các nhu cầu chở đồ đạc hay đi mua sắm cuối tuần.

Chị Thư cho biết thêm, với khối pin LFP cho tầm di chuyển 215 km mỗi lần sạc đầy và khả năng sạc nhanh từ 10% đến 70% trong 36 phút, chị không phải quá bận tâm tới chuyện sạc.

“Mỗi ngày tôi di chuyển tới cơ quan về nhà tổng cộng khoảng 40 km, nên sử dụng VF 3 là thoải mái. Tôi thường tận dụng ngày cuối tuần đi mua sắm rồi cắm sạc xe là đủ pin đi làm cả tuần. Tầm vận hành thực tế rất sát so với thông số mà hãng công bố”, nữ chủ xe kể lại.

Đáng chú ý, dù được định vị ở phân khúc xe mini nhưng VF 3 vẫn được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại và thực dụng, giúp giảm đáng kể áp lực cầm vô lăng cho người mới lái. Trong đó, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi và gương chỉnh, gập điện trên bản Plus là “trợ thủ” đắc lực giúp người lái bao quát chướng ngại vật dễ dàng trên đường cũng như khi đỗ xe trong hầm.

Theo giới quan sát, đây là những option hiếm có đối với phân khúc “xe khởi điểm”, đặc biệt khi VF 3 có mức giá chỉ từ 302 triệu đồng và đang đi kèm chính sách trả góp chỉ từ 0 đồng trả trước của chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” trong năm 2026.

Cũng trong thời gian trên, khách hàng còn có thể lựa chọn được hưởng lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu hoặc ưu đãi trực tiếp 6% trên giá bán. Mức giá lăn bánh VF 3 bởi thế được đưa về chỉ từ 290 triệu đồng - thấp hơn cả bản số sàn của một số mẫu hatchback hạng A chạy xăng. Cùng đó, người dùng VF 3 được miễn phí sạc pin tới 10/2/2029, hạ thấp gánh nặng “nuôi” ô tô cho các gia đình mua xe đầu tiên và mua thêm chiếc xe thứ hai.