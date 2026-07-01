Nhiều quy định mới liên quan đến ô tô có hiệu lực từ 1/7

TPO - Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hay sát hạch giấy phép lái xe sẽ chính thức có hiệu lực. Người sử dụng ô tô cần lưu ý.

Quy định về chở trẻ em trên ô tô

Từ ngày 1/7/2026, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp khi tham gia giao thông. Quy định này được nêu tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Theo quy định, thiết bị an toàn có thể là ghế an toàn cho trẻ em (child restraint system), ghế nâng (booster seat) hoặc các thiết bị khác phù hợp với cân nặng, chiều cao của trẻ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

(Ảnh minh họa)

Trường hợp không sử dụng thiết bị theo quy định, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP với mức phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, áp dụng trong giai đoạn từ 1/7 đến hết ngày 14/8.

Sau đó kể từ ngày 15/8, hành vi này sẽ chịu hình thức phạt cảnh cáo, theo nội dung Nghị định 238/2026/NĐ-CP vừa mới ban hành. Quy định này không áp dụng với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Nghị định cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế.

Quy định mới về camera trên xe kinh doanh vận tải

Từ ngày 1/7/2026, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái) phải được trang bị camera ghi hình khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống trong suốt quá trình xe tham gia giao thông.

Trong khi đó, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải nội bộ bằng ô tô và xe ô tô kinh doanh vận tải chở người dưới 8 chỗ phải lắp camera ghi hình người lái.

(Ảnh minh họa)

Nội dung này được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo luật, việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang chở khách phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng các quy định pháp luật liên quan.

Theo Bộ Công an, quy định này nhằm tăng cường giám sát hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải, nâng cao ý thức chấp hành của lái xe, đồng thời tạo thêm nguồn dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Quy định chỉ áp dụng đối với các phương tiện thuộc diện kinh doanh vận tải hoặc vận tải nội bộ, không áp dụng đối với ô tô cá nhân phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình.

Sửa quy định về thời gian lái xe mỗi ngày

Khoản 15 Điều 7 Luật số 118/2025 sửa đổi, bổ sung 10 Luật về an ninh, trật tự 2025 đã sửa đổi, khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 như sau:

“Thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 04 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.”

Tài xế có thể có ngày lái xe tới 10 tiếng, nhưng ngày khác phải giảm để tổng một tuần không quá 48 tiếng.

Như vậy từ 01/7/2026, không còn giới hạn thời gian lái xe của tài xế tối đa 10 giờ/ngày. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo đó, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Như vậy, tài xế có thể có ngày lái tới 10 giờ, nhưng ngày khác phải giảm để tổng một tuần không quá 48 giờ. Riêng thời gian lái xe liên tục vẫn giữ nguyên ở mức không quá 4 giờ để đảm bảo an toàn.

Bỏ phần thi mô phỏng sát hạch cấp giấy phép lái xe

Theo Thông tư số 108/2026 của Bộ Công an, từ ngày 1/7, bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính trong quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ bị loại bỏ.

Sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô còn ba nội dung gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường.

Thí sinh thực hiện phần thi mô phỏng tình huống giao thông. (Ảnh minh họa)

Đây là một trong những thay đổi liên tiếp đối với công tác đào tạo, sát hạch lái xe trong thời gian gần đây. Trước đó vào tháng 5, học viên trước khi dự sát hạch bắt buộc phải xem video về các tình huống tai nạn giao thông.

Bên cạnh việc bỏ bài thi mô phỏng, nội dung sát hạch lý thuyết cũng được siết chặt thông qua việc tăng đáng kể số lượng câu hỏi và cập nhật nhiều kiến thức mới.

Theo quy định mới, số lượng câu hỏi sẽ tăng từ 30 lên 50 ở phần thi lý thuyết sát hạch ô tô hạng B, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút. Người dự thi trả lời đúng 45/50 câu sẽ được tính là đạt.

Cục CSGT cho biết sẽ bổ sung kiến thức, nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm về trật tự, an toàn giao thông; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông.

Ô tô lắp phụ kiện chính hãng không bị coi là cải tạo xe

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng về đăng kiểm, cải tạo phương tiện đã làm rõ khái niệm "cải tạo xe cơ giới".

Theo đó, từ 1/7, các chi tiết, linh kiện do chính nhà sản xuất thiết kế, công bố và cung cấp sẽ không bị xem là cải tạo nếu được lắp đặt đúng chủng loại, phù hợp với phương tiện.

Phía Cục Đăng kiểm cho rằng quy định này phù hợp với thực tiễn sử dụng xe và thông lệ quốc tế. Các phụ kiện trên đều được nhà sản xuất nghiên cứu, thiết kế và công bố, chủ xe chỉ lắp đặt đúng theo cấu hình được nhà sản xuất cho phép, không tự chế tạo hoặc thay đổi kết cấu, thông số kỹ thuật của phương tiện.

Một mẫu SUV hạng sang lắp trang bị ngoại thất, phụ kiện chính hãng.

Trang bị ngoại thất trong trường hợp trên gồm thay đổi cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, ốp viền chắn bùn, cánh gió đuôi, ốp vành bánh xe theo tùy chọn của nhà sản xuất.

Các trang bị ngoại thất thay thế phải do nhà sản xuất cung cấp, đảm bảo sau khi lắp đặt, kích thước bao của xe (dài x rộng x cao) thực tế không vượt quá 100 mm so với thông số ban đầu; đồng thời khối lượng cơ bản không vượt quá sai số cho phép theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.