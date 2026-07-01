Cận cảnh BMW X5 mới: Phiên bản thuần điện xuất hiện

TPO - BMW X5 thế hệ mới mang đến sự lột xác với thiết kế Neue Klasse và 5 tùy chọn động cơ. Trong đó bản thuần điện iX5 lần đầu xuất hiện.

Cận cảnh BMW X5 thế hệ mới với thiết kế Neue Klasse. Video: Youcar

Hãng xe Đức vừa giới thiệu thế hệ mới của dòng SUV chủ lực X5 theo ngôn ngữ thiết kế mới Neue Klasse.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha chữ X kép độc đáo. Hệ thống này có khả năng chuyển sang tông vàng lấy cảm hứng từ các mẫu BMW M cổ điển.

Nhìn ngang, BMW X5 mới có tay nắm cửa dạng cánh được điều khiển bằng nút bấm, khá giống trên xe điện Ford và Volvo. Cửa cũng có thể mở/đóng thông qua chìa khóa hoặc ứng dụng BMW trên smartphone, tương tự như trên 7 Series mới.

Một trong những thay đổi gây chú ý nhất nằm ở phía sau khi BMW loại bỏ cửa hậu gập đôi – chi tiết từng được xem là đặc trưng của dòng X5. Hãng cho biết quyết định này xuất phát từ phản hồi khách hàng và mục tiêu tối ưu khí động học.

Về kích thước, X5 mới dài hơn khoảng 56 mm nhưng thấp hơn khoảng 15 mm so với thế hệ tiền nhiệm, đưa tổng thể xe tiến gần hơn với mẫu SUV điện BMW iX – dòng xe được dự đoán sẽ dần được thay thế bằng X5 mới tại nhiều thị trường.

Khoang cabin thiết kế theo triết lý Neue Klasse với màn hình trung tâm kích thước 17,9 inch kết hợp tùy chọn màn hình phụ cho hành khách 14,6 inch. Xe sử dụng vô-lăng thiết kế mới dạng nan dọc, trong khi gói M Sport vẫn giữ kiểu vô-lăng thể thao truyền thống.

BMW cũng nâng cấp vật liệu nội thất với nhiều tùy chọn cao cấp như bề mặt đá phiến tự nhiên cho bệ trung tâm, vật liệu Alcantara phủ bảng táp-lô, tapi cửa và khu vực sạc không dây. Một số chi tiết điều khiển ghế còn được hoàn thiện bằng kính.

Không chỉ thay đổi mạnh về thiết kế, mẫu SUV hạng sang này còn mở rộng hệ truyền động lên tới 5 lựa chọn, gồm động cơ đốt trong, plug-in hybrid (PHEV), thuần điện, diesel và cả hydro.

Tại Mỹ, phiên bản X5 40 sử dụng động cơ xăng I6 3.0L cho công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm.

Hai biến thể PHEV gồm X5 50e và X5 M60e cùng kết hợp động cơ I6 3.0L với pin 26,5 kWh, cho công suất lần lượt 489 mã lực và 612 mã lực. Xe có thể chạy thuần điện 71 km.

Phiên bản thuần điện iX5 60 lần đầu xuất hiện có công suất 578 mã lực và mô-men xoắn 804 Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 141 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 845 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

BMW cho biết cấu trúc pin mới có mật độ năng lượng cao hơn khoảng 30%, đồng thời giúp giảm kích thước và khối lượng tổng thể.

Hệ thống 800V hỗ trợ sạc DC công suất tối đa 460 kW, giúp nạp pin từ 10-80% chỉ trong 22 phút. BMW cho biết xe có thể đi thêm khoảng 274 km chỉ sau 10 phút sạc.

Phiên bản M Performance sử dụng động cơ V8 và iX5 Hydrogen chạy bằng pin nhiên liệu sẽ được bổ sung vào dòng sản phẩm sau. Các phiên bản của BMW X5 mới trừ diesel, dự kiến mở bán tại Mỹ từ cuối năm nay cho tới đầu 2027.

Giá khởi điểm từ 71.250 USD (khoảng 1,87 tỷ đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn X5 40 dẫn động cầu sau và tăng lên 73.550 USD (khoảng 1,93 tỷ đồng) cho bản AWD.

Trong khi đó, phiên bản PHEV X5 50e xDrive được niêm yết từ 78.950 USD (khoảng 2,08 tỷ đồng). Biến thể thuần điện iX5 60 AWD có giá khởi điểm 81.250 USD (khoảng 2,13 tỷ đồng). Toàn bộ phiên bản đều tăng thêm 1.500 USD (khoảng 39 triệu đồng) so với đời trước.