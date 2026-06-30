Hãng xe hiếm hoi có sẵn ghế trẻ em trên ô tô

TPO - Trong khi phần lớn chủ xe phải mua ghế trẻ em tháo/lắp rời, Volvo hiện là hãng xe hiếm hoi tích hợp sẵn ghế nâng dành cho trẻ em trên một số mẫu xe.

Ghế nâng tích hợp là một trong những giải pháp an toàn dành cho trẻ em được thiết kế trực tiếp trên hàng ghế sau của ô tô. Khi sử dụng, phần đệm ghế có thể nâng lên để tăng chiều cao cho trẻ, giúp dây đai an toàn ba điểm ôm đúng vị trí vai và hông thay vì vắt qua cổ hoặc bụng. Khi không sử dụng, ghế sẽ gập phẳng và hoạt động như ghế ngồi ô tô thông thường.

Theo khuyến nghị của Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), ghế nâng phù hợp với trẻ đã vượt quá giới hạn sử dụng của ghế trẻ em có dây đai riêng nhưng chưa đủ chiều cao để dùng trực tiếp dây an toàn nguyên bản trên xe. Trẻ nên tiếp tục sử dụng ghế nâng cho tới khi đạt chiều cao khoảng 1,45 m.

Ghế nâng tích hợp dành cho cho trẻ em trên ô tô.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu JD Power, Volvo là nhà sản xuất tiên phong phát triển công nghệ này khi lần đầu trang bị ghế nâng tích hợp trên mẫu Volvo 960 từ năm 1990. Đến nay, giải pháp này vẫn tiếp tục được duy trì trên một số dòng xe của hãng như Volvo XC90, Volvo XC60 và Volvo V90 Cross Country.

Tùy từng mẫu xe, ghế nâng có thể được bố trí ở vị trí giữa hoặc hai ghế ngoài của hàng ghế thứ hai. Một số phiên bản còn cho phép điều chỉnh nhiều mức chiều cao nhằm phù hợp với từng nhóm cân nặng và độ tuổi của trẻ.

Volvo cho biết ưu điểm lớn nhất của ghế nâng tích hợp nằm ở việc được phát triển đồng bộ với cấu trúc ghế và hệ thống dây an toàn nguyên bản. Điều này giúp hạn chế tình trạng lắp đặt sai – lỗi thường gặp với ghế trẻ em rời, đồng thời tạo tư thế ngồi tối ưu để dây đai phát huy hiệu quả bảo vệ khi xảy ra va chạm.

Nhưng ngược lại, đây cũng là một trong những trang bị phức tạp và tốn kém nhất để phát triển. Việc tích hợp ghế trẻ em đòi hỏi nhà sản xuất phải thiết kế lại toàn bộ kết cấu ghế, đồng thời trải qua quá trình thử nghiệm va chạm và đánh giá an toàn nghiêm ngặt.

Chính yêu cầu kỹ thuật cao cùng chi phí phát triển lớn khiến số lượng hãng xe theo đuổi giải pháp này ngày càng ít. Trước đây, một số hãng xe Mỹ như Dodge và Chrysler cũng từng cung cấp ghế nâng tích hợp trên một số mẫu SUV và xe đa dụng, nhưng dần loại bỏ trang bị này khi người dùng ưu tiên những giải pháp linh hoạt hơn.

Hiện tại, Volvo vẫn là nhà sản xuất ô tô hiếm hoi còn cung cấp ghế nâng trẻ em tích hợp trên xe thương mại. Tuy nhiên, hãng nhấn mạnh đây chỉ là ghế nâng hỗ trợ, không thay thế ghế dành cho trẻ sơ sinh hoặc ghế quay ngược. Với trẻ nhỏ chưa đủ điều kiện sử dụng, phụ huynh vẫn cần trang bị ghế an toàn chuyên dụng theo đúng khuyến cáo.

Volvo là hãng xe hiếm hoi duy trì ghế nâng trẻ em tích hợp ngay trên ô tô.

Tại Việt Nam, từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Bên cạnh đó, Nghị định 238/2026/NĐ-CP cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế.