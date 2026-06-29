SUV điện VinFast VF 8 thế hệ mới chinh phục các gia đình mê xê dịch

VinFast VF 8 thế hệ mới thuyết phục những gia đình mê “xê dịch” nhờ trải nghiệm di chuyển êm ái, rộng rãi và an toàn, đi kèm đặc quyền “0 đồng nhiên liệu” nhưng giá lăn bánh chỉ ngang các dòng xe SUV xăng hạng C khi mua xe trong tháng 6.

Rộng rãi, êm ái và an tâm trên những hành trình dài

Với vợ chồng anh Phạm Tuấn Khôi (Hà Nội), ô tô là phương tiện hàng ngày và là “ngôi nhà di động” cho những chuyến đi cuối tuần. Đây là lý do anh quyết định đặt cọc VinFast VF 8 thế hệ mới tuần trước, sau khi trải nghiệm thực tế không gian và tiện nghi của xe tại đại lý.

Yếu tố đầu tiên thu hút anh Khôi là thiết kế trẻ trung, năng động của xe. Theo anh, tổng thể của VF 8 mới là sự kết hợp giữa SUV và MPV – đầu xe chuẩn SUV nhưng phần đuôi tối ưu không gian theo phong cách của các dòng MPV.

“Hàng ghế thứ hai rất rộng. Tôi cao 1m81, nặng 95 kg ngồi phía sau vẫn thoải mái nhờ lưng ghế có thể ngả, không bao giờ đụng trần. Vợ con tôi thì quá thoải mái rồi”, anh Khôi chia sẻ.

Trong khi đó, hàng ghế phía trước được anh đánh giá cao bởi phong cách thể thao và tính năng chỉnh điện đa hướng.

Đồng quan điểm, reviewer Johnny Tới Nguyễn nhận định thiết kế ghế trên VF 8 mới có tính công thái học, ôm người và rất êm ái, phù hợp với những chuyến đi dài.

Anh cho biết thêm, trải nghiệm di chuyển với VF 8 mới hứa hẹn được củng cố bởi những nâng cấp ấn tượng về hệ thống khung gầm, đặc biệt là hệ thống treo thích ứng FSD. Hệ thống treo mới này có khả năng dập tắt dao động cũng như kiểm soát tốt rung lắc hai bên, từ đó giúp xe vận hành êm ái hơn khi di chuyển trên đường. Đây cũng là trang bị hiếm có trong tầm giá.

Anh Johnny Tới Nguyễn còn chỉ ra thay đổi lớn về khối lượng: VF 8 mới giảm khoảng 600 kg so với phiên bản cũ,góp phần nâng quãng đường di chuyển lên tới 500 km mỗi lần sạc (theo tiêu chuẩn NEDC). Theo anh Khôi, tầm vận hành này là “dư dả” cho nhu cầu di chuyển của các gia đình đi làm, đưa đón con hàng ngày cũng như các chuyến đi xa.

Một yếu tố khiến anh Khôi hài lòng với VF 8 thế hệ mới là hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) được tích hợp sẵn trên xe. Trong đó, vị khách hàng quan tâm nhất tới các tính năng ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo và phanh tự động khẩn cấp... Những tính năng này giúp duy trì khoảng cách an toàn, cảnh báo sớm nguy cơ va chạm và giảm đáng kể mệt mỏi cho người cầm lái trên cao tốc.

Lăn bánh ngang SUV xăng cỡ C

Từ góc độ người quản lý tài chính gia đình, chị Hoa, vợ anh Khôi lại quan tâm nhiều tới khía cạnh chi phí. Sau khi tính tổng các ưu đãi hiện hành, chị nhận thấy mức tiền để sở hữu VF 8 mới thấp hơn đáng kể so với khoản tiền dự kiến mua xe của hai vợ chồng.

Từ giá niêm yết 999 triệu đồng, khi áp dụng chính sách hỗ trợ 10% trực tiếp từ VinFast, đi kèm voucher Vinpearl quy đổi tương đương 2% giá xe (khi mua xe tới 30/6) và ưu đãi miễn lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện, chi phí lăn bánh VF 8 mới chỉ còn dưới 900 triệu đồng, tương đương nhiều mẫu SUV cỡ C chạy xăng.

Trường hợp trả góp xe, khách hàng Việt cũng có thể lựa chọn chính sách lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu, với mức tiền trả trước chỉ từ 0 đồng.

Vợ chồng anh Khôi cũng thích thú với quyền lợi “0 đồng nhiên liệu” khi được miễn phí sạc tới 10 lần/tháng đến 10/2/2029 theo chính sách áp dụng cho tất cả chủ xe VinFast.

“Tôi tính nhận xe xong sẽ làm luôn chuyến đi Quảng Ninh để tranh thủ thời hạn ưu đãi. Tính ra có thể đỡ được cả triệu đồng tiền xăng. Trạm sạc giờ cũng thoải mái lắm rồi nên đi du lịch xa với xe điện là chuyện nhỏ”, anh Khôi phân tích.

Hiện tại, hệ thống trạm sạc phục vụ ô tô, xe máy điện VinFast đã phủ rộng 34 tỉnh, thành với khoảng 150.000 cổng. V-Green – đơn vị phát triển và vận hành trạm sạc cho VinFast cũng đang xây dựng 99 “siêu trạm sạc” tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ lớn trên cả nước.

Cùng đó, mạng lưới hơn 400 xưởng dịch vụ trên cả nước là lý do các gia đình di chuyển thường xuyên bằng xe điện VinFast có thể yên tâm luôn có “chỗ dựa” mỗi khi phát sinh sự cố. Đây cũng là tâm lý thúc đẩy hàng chục nghìn khách hàng Việt đặt mua VF 8 mới ngay từ thời điểm mở cọc sớm vào cuối tháng 5, tạo nên kỷ lục 12.728 xe chỉ trong 8 ngày.