Từ đưa con đi học đến chạy đường đèo: VinFast VF 3 chứng minh chất 'xe quốc dân'

Sự linh hoạt khi di chuyển kết hợp với chi phí vận hành dễ chịu giúp VinFast VF 3 trở thành người bạn đồng hành lý tưởng với hàng vạn người dùng Việt, cả trong phố lẫn những cung đường xa.

Một chiếc xe cho mọi hành trình

Anh Vũ Khoa, chủ một hệ thống nâng cấp xe tại TP.HCM, mới đây mua VinFast VF 3 cho gia đình. Dù đang sở hữu nhiều xe xăng, xe bán tải, anh vẫn phải dùng xe máy để đưa con đi học vì các mẫu xe lớn khó xoay trở trong phố. Cảnh mưa nắng khi di chuyển bằng xe máy khiến anh tìm đến một chiếc ô tô nhỏ gọn hơn như VF 3 cho sinh hoạt hằng ngày.

“Hai cha con đi xe máy đội áo mưa rất khổ. Đi trời mưa cũng nguy hiểm vì con đã lớn và cao rồi. Xe VF 3 này dùng để đưa rước con hằng ngày hoặc đưa vợ đi phố thì quá tuyệt vời”, anh Khoa nhận xét.

Yếu tố làm nên sự linh hoạt của VF 3 trong phố đến từ kích thước nhỏ gọn nhưng được tối ưu không gian tốt. Với chiều dài 3.190 mm và trục cơ sở 2.075 mm, mẫu xe dễ xoay trở trên những tuyến đường hẹp, đồng thời vẫn mang lại khoang ngồi đủ thoải mái cho gia đình. Theo anh Khoa, đây chính là điểm khiến VF 3 khác biệt.

“Xe gọn gàng, tiện lợi gần như xe máy khi đi trong phố, nhưng vẫn có sự che chắn và thoải mái của ô tô. Chuẩn là một chiếc xe cho phố thị”, anh Khoa đánh giá.

Về vận hành, VF 3 sở hữu bộ pin dung lượng 18,64 kWh, cho tầm hoạt động 215 km. Vì vậy, anh Khoa tính toán, nếu chỉ di chuyển vài km mỗi ngày để đi chợ, đưa con đến trường, anh có thể chạy xe cả tuần mà không cần sạc.

Không chỉ dừng ở vai trò “xe phố”, VF 3 còn được nhiều chủ xe dùng cho các hành trình dài. Trường hợp anh Thanh Bình (Hà Nội) là ví dụ tiêu biểu. Sau 10 tháng với gần 70.000 km qua những cung đường như Lào Cai, Tuyên Quang, Hải Phòng…, người dùng này đánh giá, VF 3 hoàn toàn có thể “cân” được những cung đường khó nhờ khả năng vận hành hiệu quả.

“Xe điện có đặc trưng mô-men xoắn lớn và đạt được ngay lập tức nên có thể đi đường đèo núi rất khỏe. Tôi đã từng dùng VF 3 đi đường đèo ở tỉnh Tuyên Quang với 4 người và xe vẫn chạy tốt kể cả khi đạp nửa biên độ ga”, anh Bình cho biết.

Sở hữu xe dễ, đi càng tiết kiệm

Không chỉ thuyết phục người dùng bằng sự linh hoạt, VF 3 còn ghi điểm ở bài toán sở hữu và vận hành. Đây cũng là những yếu tố giúp mẫu xe nhỏ nhà VinFast duy trì sức hút lớn trên thị trường.

Hiện tại VF 3 có giá niêm yết từ 302 triệu đồng. Khách hàng mua xe trước ngày 30/6/2026 sẽ nhận được đủ bộ combo gồm ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và 2% hỗ trợ trong chương trình mùa hè hoặc nhận Voucher nghỉ dưỡng Vinpearl. Nhờ đó, chi phí sở hữu thực tế của mẫu xe này chỉ còn khoảng 280 triệu đồng, đưa cơ hội sở hữu ô tô đến gần hơn với nhiều gia đình Việt.

Sau khi mua xe, người dùng còn tiếp tục hưởng lợi từ hệ sinh thái xe điện ngày càng hoàn thiện của VinFast. Với hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp cả nước, việc tiếp cận nguồn năng lượng trở nên vô cùng đơn giản.

“Trạm sạc của VinFast hiện giờ rất nhiều, tiện dụng cho người dùng”, anh Vũ Khoa nhận xét. Theo anh, với chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green 10 lần mỗi tháng, chi phí năng lượng của VF 3 hiện gần như bằng 0 đối với nhu cầu đi lại hằng ngày.

Ngay cả khi không còn hưởng ưu đãi miễn phí sạc, bài toán chi phí vẫn nghiêng rõ rệt về xe điện. Với dung lượng pin 18,64 kWh, mỗi lần sạc đầy VF 3 chỉ tiêu tốn khoảng 55.000-60.000 đồng, đủ để xe di chuyển khoảng 215 km. Trong khi đó, một chiếc Honda SH160i để đi quãng đường tương đương tiêu tốn khoảng 110.000 đồng tiền xăng, gấp đôi so với VF 3.

Từ nhu cầu đưa con đi học, đi làm hằng ngày đến các hành trình xa, VF 3 cho thấy một mẫu ô tô nhỏ vẫn có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu của người dùng Việt. Mẫu xe này vẫn đang tiếp tục chứng tỏ sức hút trên thị trường nhờ tính kinh tế và hiệu quả vận hành “đỉnh nóc”.