Lái xe SH bằng chân, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

TPO - Sau khi phát hiện đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý.

Theo Cục CSGT, ngày 26/6/2026, qua công tác theo dõi trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trang Facebook “Tin tức giao thông Ninh Bình” đăng tải video một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 18F1-504.58, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và dùng hai chân để điều khiển phương tiện, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Nam thanh niên lái xe SH bằng chân được mời lên trụ sở công an làm việc. Ảnh. Công an xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 đã phối hợp với Công an xã Giao Ninh khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là N.Q.A, sinh năm 2009, trú tại thôn Cồn Tầu, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Chủ sở hữu chiếc xe là N.T.Thắm (SN 2003, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình). Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h20 ngày 20/6 trên tuyến đường 489B, đoạn qua thôn Lâm Khang, xã Giao Ninh.

Đội CSGT ĐB số 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Q.A với từng lỗi vi phạm theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, mức xử phạt từ 400.000-600.000 đồng. Với lỗi điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, người vi phạm bị phạt từ 400.000-600.000 đồng.

Đáng chú ý, hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông được xác định là vi phạm đặc biệt nguy hiểm. Theo điểm a khoản 11 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hình thức xử phạt áp dụng là tịch thu phương tiện.

Ngoài ra, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên cũng bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, thanh niên N.Q.A đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện bằng chân, đồng thời cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Cục CSGT đề nghị người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và phụ huynh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không điều khiển xe bằng một tay, hai chân hoặc thực hiện các hành vi biểu diễn, quay video đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu view, gây mất an toàn giao thông.