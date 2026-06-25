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Xe

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Xử phạt tài xế ô tô 'độ đèn' rọi chói mắt người đối diện

Lê Tuấn

TPO - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết vừa tiến hành xác minh, xử lý trường hợp tài xế ô tô có hành vi độ đèn trái quy định tại Hà Nội.

Tiếp nhận phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook về một ô tô mang biển số 29E-6X2.XX có hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước không đúng quy định, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, xử lý.

Trong đoạn clip phản ánh, tài xế này liên tục nháy cụm đèn lắp thêm trên nắp ca-pô, gây chói mắt cho các xe đi ngược chiều. Sau đó, người này còn dừng xe để tranh cãi với tài xế điều khiển xe đi hướng đối diện.

Clip ghi lại cảnh chiếc ô tô lắp thêm đèn chiếu sáng trên nắp ca-pô gây chói mắt các tài xế đi chiều ngược lại. Video: Cục CSGT

Qua xác minh, ngày 25/6/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã mời tài xế Đ.Đ.B (SN 1991, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận vào khoảng 22 giờ ngày 22/6/2026, khi lưu thông trên đường đê Phù Đổng đã điều khiển xe ô tô biển số 29E-6X2.XX lắp thêm đèn phía trước không đúng quy định.

Căn cứ quy định pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “Điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước” theo điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với lỗi vi phạm này, người điều khiển phương tiện bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng phải tháo bỏ thiết bị lắp thêm và khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu của xe.

Theo Cục CSGT, việc tự ý thay đổi kết cấu, lắp thêm hệ thống đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất có thể gây chói mắt, hạn chế tầm nhìn của người đi ngược chiều, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào ban đêm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý thay đổi đặc tính kỹ thuật của phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Lê Tuấn
Cục CSGT
#độ đèn #cục csgt #xử phạt #ô tô #rọi đèn #đá pha

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