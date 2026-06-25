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Xe

Lý do giúp Mazda CX-5 đời mới bán 'cháy hàng'

Lê Tuấn

TPO - Những nâng cấp mang tính thực dụng bên trong cabin được xem là yếu tố giúp mẫu Mazda CX-5 thu về lượng đơn đặt hàng vượt kỳ vọng tại thị trường Nhật Bản.

Dù đặt mục tiêu khoảng 2.000 đơn hàng mỗi tháng, Mazda đã nhận tới hơn 10.000 đơn đặt mua CX-5 thế hệ mới tại Nhật Bản chỉ sau một tháng mở bán.

Kết quả này cho thấy sức hút vượt kỳ vọng đến từ mẫu SUV chủ lực của Mazda, đồng thời phản ánh sự đón nhận tích cực của khách hàng với định hướng thiết kế và nâng cấp trên thế hệ thứ ba.

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CX-5 hiện là mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử Mazda với doanh số cộng dồn vượt mốc 5 triệu xe vào cuối năm 2025 sau 14 năm hiện diện trên thị trường. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản thừa nhận không dự báo được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thế hệ mới.

Theo Mazda, nhóm khách hàng đặt mua CX-5 mới khá đa dạng, từ người dùng trẻ lần đầu sở hữu ôtô đến nhóm khách hàng lớn tuổi.

Dữ liệu bán hàng cho thấy xu hướng lựa chọn phiên bản cao cấp đang chiếm ưu thế rõ rệt. Bản cao nhất L chiếm tới 65% tổng lượng đơn đặt hàng, trong khi bản G đạt 32%. Phiên bản tiêu chuẩn S chỉ chiếm khoảng 3%.

Về cá nhân hóa, dù màu đỏ Soul Red Crystal được sử dụng nhiều trong các chiến dịch quảng bá, khoảng 25% khách hàng lại lựa chọn màu trắng Rhodium White – tùy chọn có giá 55.000 yên (khoảng 9,5 triệu đồng). Bên trong khoang lái, nội thất màu Sports Tan cũng được ưa chuộng khi xuất hiện trên gần 40% số xe bản L.

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Đáng chú ý, kết quả kinh doanh tích cực này đạt được dù trước đó mẫu xe từng gây tranh luận khi loại bỏ cụm điều khiển điều hòa vật lý và chưa trang bị hệ truyền động hybrid tự sạc ngay từ thời điểm mở bán.

Mazda cho biết người dùng đánh giá cao không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn, cửa mở lớn giúp thao tác lắp ghế trẻ em thuận tiện hơn, cùng khả năng gập phẳng hàng ghế sau để mở rộng không gian sử dụng. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch cũng nhận được phản hồi tích cực.

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Tại Nhật Bản, Mazda CX-5 hiện chỉ được phân phối với động cơ xăng e-SkyActiv 2.5L mild-hybrid, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc AWD.

Giá bán của Mazda CX-5 tại Nhật dao động từ 3,3 triệu yên đến 4,306 triệu yên (tương đương khoảng 540-706 triệu đồng). Mẫu SUV này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota RAV4, Honda CR-V và Subaru Forester.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được mở bán từ cuối năm nay. Trong khi đó, phiên bản đời cũ đang phân phối vẫn là mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất thị trường với doanh số lũy kế gần 7.000 xe sau 5 tháng đầu 2026.

Lê Tuấn
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