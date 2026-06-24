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Xe

Xe nhỏ, lợi ích lớn: 'Combo' lợi thế giúp xe đổi pin VinFast Evo Lite hút cư dân đô thị

P.V

Nhỏ gọn, không cần giấy phép lái xe, đổi pin tiện lợi cùng chi phí vận hành tiết kiệm, VinFast Evo Lite đang trở thành phương tiện di chuyển ưa thích của người dùng đô thị.

Xe gọn, không cần bằng lái, “lên là đi”

Sống trong một con ngõ nhỏ trên đường Lý Nam Đế (Hà Nội), chị Thanh Xuân luôn ưu tiên những mẫu xe nhỏ gọn, dễ sử dụng. Sau hơn 10 năm gắn bó với chiếc Cub 50, chị quyết định chuyển sang VinFast Evo Lite khi xe cũ ngày càng xuống cấp, động cơ yếu, cốp nhỏ và phải bảo dưỡng thường xuyên. Theo chị, mẫu xe điện của VinFast đã giải quyết trọn vẹn những bất tiện trên.

“Evo Lite có kích thước rất vừa vặn, dắt ra dắt vào ngõ nhỏ rất tiện. Xe chạy êm, không có tiếng động cơ, không có mùi xăng. Cảm giác đi nhàn hơn chiếc xe cũ rất nhiều”, chị Xuân tấm tắc.

Những cảm nhận của chị Xuân đến từ chính thiết kế hướng tới nhu cầu di chuyển hằng ngày của Evo Lite. Xe sở hữu kích thước 1.856 x 683 x 1.133 mm cùng cơ chế vận hành đơn giản, dễ làm quen. Kích thước gọn, ga điện mượt và vận tốc được giới hạn ở mức 49 km/h giúp Evo Lite mang lại cảm giác “đi phố không áp lực”, nhất là trong điều kiện giao thông đông đúc.

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Không chỉ phù hợp với người dùng cần một phương tiện gọn gàng để di chuyển trong đô thị, Evo Lite còn được nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn nhờ không yêu cầu bằng lái và dễ sử dụng. Nguyễn Nhật Ánh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội), cho biết mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu đi lại giữa trường, ký túc xá, nơi làm thêm hay những buổi gặp gỡ bạn bè.

“Evo Lite phù hợp với nhu cầu đi lại của sinh viên. Hơn nữa, xe không yêu cầu bằng lái nên chỉ cần mua về là chạy”, nữ sinh cho biết.

Bên cạnh khả năng xoay trở linh hoạt, Evo Lite còn có nhiều trang bị hợp với người dùng trẻ như cổng sạc Type A và Type C, hệ thống đèn LED, màn hình điện tử, cốp chứa đồ tiện dụng và thiết kế hiện đại. Động cơ điện công suất 2.300 W cho phản hồi ga mượt, giúp người dùng di chuyển trong phố đông nhẹ nhàng hơn, nhất là khi phải dừng, chạy liên tục.

Không lo sạc, không ngại hết pin”

Điểm khác biệt lớn của Evo Lite so với nhiều mẫu xe điện phổ thông khác là hệ sinh thái đổi pin, sạc pin rộng khắp. Thay vì phải xếp hàng đổ xăng, người dùng có thể di chuyển nhanh chóng đến các tủ đổi pin và thao tác trong 1 phút. Công nghệ này giúp việc vận hành xe điện đã dễ nay còn tiện hơn.

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“Ở ký túc xá không dễ cắm sạc qua đêm nên em thấy đổi pin là tiện nhất. Chỉ cần ghé tủ đổi pin gần nhất, đổi viên pin đầy là có thể đi tiếp ngay. Vừa tiện hơn đổ xăng, vừa sạch sẽ và an toàn hơn”, Nhật Ánh nhận xét.

Ngoài ra, Evo Lite còn giúp người dùng tối ưu đáng kể chi phí vận hành. Hiện VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến ngày 30/6/2028, trong khi chi phí thuê pin chỉ 175.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, nhờ sử dụng động cơ điện, xe không cần thay dầu máy, có ít chi tiết hao mòn hơn động cơ xăng truyền thống, qua đó giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng lâu dài.

Lợi thế về chi phí của Evo Lite còn được thể hiện ngay từ khâu mua xe. Với mức giá niêm yết từ 17 triệu đồng, giá lăn bánh của Evo Lite còn trở nên hấp dẫn hơn với loạt ưu đãi hè lên tới 16% giá trị xe. Trong đó, khách hàng nhận được ưu đãi 10% trong chương trình mùa hè, 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Theo đại diện một số đại lý, giá lăn bánh của mẫu xe này hiện chỉ hơn 14 triệu đồng.

Trong bối cảnh các địa phương đang thúc đẩy nhiều giải pháp cải thiện chất lượng không khí, như kế hoạch thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại vùng lõi Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ ngày 1/7, các phương tiện xanh có tính tiện lợi cao như Evo Lite càng chứng tỏ được sức hút và khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại của người dùng.

P.V
#VinFast #Evo Lite #xe điện #đổi pin #đô thị #phương tiện

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