VinFast EC Van: Bí quyết tối ưu lợi nhuận của nhiều chủ doanh nghiệp 'thông thái'

Sở hữu mức giá dễ tiếp cận, khoang hàng lớn, tải trọng tốt và khả năng vận hành tiết kiệm, VinFast EC Van đang được nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ xem là phương tiện chở hàng tối ưu, giúp giải phóng áp lực chi phí và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giao vận đa ngành.

Tiền nhiên liệu giảm mạnh, chủ xe nhẹ gánh vận hành

“Xứng đáng tới từng đồng”, “Không xe nào chạy lành và tiết kiệm bằng” là cách anh Nguyễn Sỹ Thanh, chủ một cơ sở kinh doanh thiết bị điện tại Hà Nội, nói về VinFast EC Van sau thời gian đưa mẫu xe này vào vận chuyển hàng hằng ngày. Sau 3 tháng với quãng đường sử dụng gần 10.000 km, anh Thanh cho biết EC Van giúp đơn vị giảm mạnh khoản nhiên liệu hằng tháng. Với tần suất vận hành cao, chi phí tiết kiệm được sẽ tích lũy thành khoản đáng kể.

“Trước đây, khoản chi xăng dầu luôn chiếm 1/3 tổng giá vốn. Vì vậy, để tiết giảm tối đa, tránh phụ thuộc vào xăng dầu, doanh nghiệp tôi cần tìm đến những giải pháp di chuyển tiết kiệm như EC Van”, anh Thanh nhấn mạnh.

Hiện nay, chủ xe EC Van đang được miễn phí sạc pin tại các trụ sạc V-Green với 20 lần/tháng đến 10/2/2029. Theo anh Thanh, số lượng này kết hợp với quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên tới 175 km giúp cho doanh nghiệp đưa mức chi phí “nuôi xe” về 0. Chi phí tiết kiệm được có thể dồn cho các khoản đầu tư khác, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình.

Sức hút từ bài toán kinh tế này không chỉ hấp dẫn những người khởi nghiệp mà còn thuyết phục cả những chủ kinh doanh lâu năm. Trường hợp anh Đỗ Chí Đông, chủ một cơ sở làm đẹp xe tại TP.HCM, là ví dụ điển hình. Từng chi hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho nhiên liệu của các mẫu bán tải, quyết định chuyển đổi sang xe van điện giúp doanh nghiệp của anh giảm gánh nặng vận hành và tăng hiệu quả hoạt động.

Không chỉ tiết kiệm tiền nuôi xe, EC Van còn đang có mức giá hấp dẫn trong mùa hè 2026. Với giá niêm yết 285 triệu đồng, mẫu xe vận chuyển này đang được áp dụng ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và hỗ trợ thêm 2% trong chương trình “Mùa hè rực rỡ - VINFASCINATION”. Cộng gộp các chương trình trên cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước, giá lăn bánh của EC Van được đưa về mức 262 triệu đồng.

Từ hàng quán đến nông sản, EC Van “cân tất”

Ngoài lợi thế về chi phí, năng lực chuyên chở là điểm khiến EC Van phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp nhỏ trong các lĩnh vực thực phẩm, tạp hóa, đồ điện tử hay hàng cồng kềnh. Theo anh Bùi Thanh Hưng, chủ một chuỗi cửa hàng cà phê tại Nghệ An, EC Van có khoang hàng 2.600 lít và tải trọng cho phép đạt 650 kg. Kết cấu thùng kín, vuông vắn giúp giảm rủi ro hàng hóa bị ảnh hưởng bởi thời tiết - điều mà các dòng xe bán tải thùng hở khó đáp ứng.

“Tôi đã từng dùng bán tải chở hàng nhưng bất tiện ở chỗ thùng nhỏ, lại không có nắp nên hàng hóa dễ bị ảnh hưởng bởi mưa gió. Với thùng kín như EC Van, tôi yên tâm hơn khi chở hàng. Không gian bên trong cũng rất rộng”, anh Hưng đánh giá.

Đặc biệt, dù có khoảng sáng gầm 165 mm, sàn khoang hàng của EC Van vẫn thấp hơn nhiều mẫu bán tải. Chi tiết này giúp việc bốc dỡ hàng dễ dàng hơn. Anh Hồ Xuân Trương - một chủ xe EC Van tại Đắk Lắk chuyên dùng chở nông sản và nhu yếu phẩm hộ gia đình, thừa nhận: “Trước đây đi bán tải, mỗi lần đưa hàng lên xe tôi rất ngại. Với EC Van, thao tác xếp dỡ nhẹ hơn, đỡ mệt hơn nhiều”.

Ngoài ra, với chiều dài cơ sở 2.520 mm và bán kính quay vòng chỉ 5,1 m, EC Van dễ dàng luồn lách qua các ngõ ngách chật hẹp, tiếp cận các điểm giao hàng mà không lo ngại các khung giờ cao điểm hay các tuyến phố cấm tải trong đô thị. Động cơ điện với mô-men xoắn lớn, tay lái trợ lực điện cũng giúp người lái nhàn nhã hơn khi vận hành xe.

Với mức đầu tư hợp lý, năng lực chuyên chở bền bỉ cùng lợi thế tiết kiệm chi phí năng lượng vượt trội, EC Van trở thành cần câu cơm đắc lực cho các hộ kinh doanh. Việc chuyển đổi sang dòng tải van điện không chỉ giúp “quẳng bớt gánh lo” chi phí, mà còn là chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận bền vững.