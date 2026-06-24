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Xe

Thông tin mới về Mazda CX-5 hybrid

Lê Tuấn

TPO - Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến sẽ trở thành một trong những mẫu SUV hybrid có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc khi hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu phổ cập hệ truyền động xăng lai điện trên toàn bộ dải sản phẩm.

Chia sẻ với tạp chí Drive tại sự kiện ra mắt Mazda CX-5 2026, ông Vinesh Bhindi – lãnh đạo Mazda Australia, cho biết tham vọng của hãng là triển khai phiên bản hybrid trên cả 5 cấu hình của CX-5 thế hệ thứ ba thay vì giới hạn ở các phiên bản cao cấp.

Đại diện Mazda Australia nhận định phiên bản hybrid mới sẽ hướng đến nhóm khách hàng đang chuyển dịch sang các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm vận hành quen thuộc.

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Hiện tại, Mazda CX-5 tại Australia có giá khởi điểm từ 39.990 AUD (khoảng 732 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí lăn bánh cho bản Pure sử dụng động cơ xăng 2.5L và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn.

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp Toyota RAV4 – mẫu SUV bán chạy nhất Australia, hiện có giá từ 45.990 AUD (khoảng 841 triệu đồng) với hệ truyền động hybrid tiêu chuẩn, còn bản dẫn động AWD có giá lên tới 49.340 AUD (khoảng 903 triệu đồng).

Như vậy, Mazda CX-5 vẫn có thể điều chỉnh giá trong khoảng 6.000-10.000 AUD (khoảng 109-183 triệu đồng) để cạnh tranh với đối thủ từ Toyota.

Theo Drive, nếu mức chênh lệch giữa bản xăng và hybrid được giữ dưới ngưỡng 5.000 AUD (khoảng 91 triệu đồng), CX-5 có thể trở thành một trong những mẫu SUV hybrid gia đình có giá cạnh tranh nhất ở Australia.

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So sánh với một số mẫu xe khác, Subaru Forester đang có mức chênh lệch khoảng 3.000-6.500 AUD (55-119 triệu đồng) giữa bản xăng và hybrid. Trong khi Kia áp dụng mức chênh khoảng 6.000 AUD (110 triệu đồng) giữa Sportage hybrid và bản động cơ xăng.

Mazda cho biết hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và nhiều khả năng sẽ được công bố vào giữa năm tới. Hệ thống sẽ sử dụng động cơ thế hệ mới SkyActiv-Z do Mazda tự phát triển, được tối ưu hiệu suất nhiệt và thiết kế đồng bộ với nền tảng hybrid điện áp cao.

Theo những thông tin từng được hãng hé lộ trước đó, Mazda CX-5 Hybrid sẽ hướng đến khả năng vận hành tương đương phiên bản tăng áp đã ngừng sản xuất, đồng thời mang lại mức tiết kiệm nhiên liệu vượt trội so với mẫu xe hiện hành.

Tại Việt Nam, mẫu Mazda CX-5 hiện đang bán bản cũ. Phiên bản thế hệ mới từng được đưa về trưng bày và dự kiến mở bán từ tháng 11. Tham khảo một số thị trường Đông Nam Á khác, CX-5 đời mới có giá quy đổi khoảng 1,1 tỷ đồng.

Lê Tuấn
#Mazda CX-5 #cx-5 hybrid #cx-5 đời mới #mazda #suv

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