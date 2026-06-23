Triệu hồi hơn 700 xe Ford Ranger và Everest tại Việt Nam

TPO - Hơn 700 xe Ford Everest và Ranger cần được triệu hồi tại Việt Nam để sửa lỗi liên quan tới gạt mưa phía trước. Chủ xe thuộc diện ảnh hưởng được khuyến cáo sớm đưa phương tiện đến đại lý ủy quyền để kiểm tra và khắc phục.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Ford Việt Nam về chương trình triệu hồi nhằm kiểm tra và sửa chữa mô-tơ gạt mưa phía trước trên một số xe Ford Ranger và Ford Everest năm 2026 đang được nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin công bố, tổng cộng có 769 xe thuộc diện ảnh hưởng, bao gồm 655 xe Ford Everest và 114 xe Ford Ranger. Các xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 14/10/2025 đến ngày 22/10/2025 tại nhà máy của Ford tại Thái Lan, sau đó được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này xuất phát từ một lỗi kỹ thuật nằm sâu bên trong hệ thống gạt mưa phía trước. Theo Ford Việt Nam, trong một số trường hợp, nước có thể lọt vào bộ điều khiển điện tử (ECU) của hệ thống gạt mưa/rửa kính.

Hiện tượng này có thể dẫn đến nhiều lỗi như hệ thống phun nước rửa kính hoạt động liên tục, tia phun yếu hoặc không hoạt động, cần gạt mưa hoạt động sai vị trí hoặc toàn bộ hệ thống gạt mưa ngừng hoạt động.

Theo đánh giá của hãng, nếu xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn của người lái có thể bị ảnh hưởng, làm gia tăng nguy cơ va chạm.

Các trạng thái lỗi này có thể xảy ra chập chờn hoặc liên tục. Vấn đề này được các kỹ sư của Ford Việt Nam phát hiện trong quá trình liên tục giám sát và cải tiến chất lượng.

Chương trình triệu hồi dự kiến triển khai từ ngày 19/6/2026 tại toàn bộ hệ thống đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền trên toàn quốc. Người dùng có thể chủ động kiểm tra xe thuộc diện ảnh hưởng thông qua số VIN trên website chính thức của hãng.

Everest và Ranger là hai mẫu xe bán chạy hàng đầu của Ford Việt Nam.

Trong chương trình triệu hồi, các đại lý sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống gạt mưa trên xe. Trường hợp cần thiết, hãng sẽ thay thế ECU gạt mưa/rửa kính hoặc các linh kiện liên quan theo quy trình kỹ thuật.

Thời gian thực hiện kiểm tra và sửa chữa dự kiến kéo dài từ 0,2 đến 0,5 giờ tùy từng trường hợp. Toàn bộ chi phí kiểm tra, phụ tùng thay thế và nhân công sẽ do Ford Việt Nam chi trả.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị chủ xe thuộc diện ảnh hưởng sớm đưa phương tiện đến đại lý ủy quyền gần nhất để kiểm tra và khắc phục nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Ở nước ta, Ranger và Everest đang là hai chủ lực doanh số của thương hiệu Ford, đồng thời dẫn đầu phân khúc bán tải và SUV cỡ D. Bộ đôi này cũng vừa ra mắt phiên bản nâng cấp 2026 vào tháng 5, bao gồm mẫu Everest máy xăng và Ranger động cơ V6.