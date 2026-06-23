Đối thủ mới của Toyota Corolla Cross lộ diện tại Việt Nam

TPO - Sau khi mở đặt cọc tại đại lý hồi đầu tháng, mẫu SUV đô thị GAC GS3 Emzoom vừa chính thức lộ diện tại một showroom ở TP.HCM.

Màn lộ diện này báo hiệu thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam của mẫu GAC GS3 đang đến gần. Chiếc xe xuất hiện mang màu sơn ngoại thất xanh lam, phần đuôi nổi bật với cụm ống xả kép đặt giữa.

Mẫu GAC GS3 Emzoom xuất hiện tại một đại lý ở TP.HCM. Ảnh: Lê Thượng Tiến

Trước đó vào tháng 5/2026, WTC Automotif (WTCA) – đơn vị lắp ráp và phân phối GAC tại Malaysia, xác nhận đã xuất khẩu lô GAC GS3 Emzoom đầu tiên sang Việt Nam. Đây cũng là lần đầu mẫu SUV này được xuất khẩu từ Malaysia sang thị trường trong khu vực.

Theo giới tư vấn bán hàng, khác với thị trường Malaysia đang phân phối hai phiên bản Exclusive và Premium R, GAC GS3 Emzoom tại Việt Nam dự kiến chỉ bán một phiên bản duy nhất.

Hiện tại, trang web của GAC Việt Nam cũng đã đăng hình ảnh của mẫu GS3 mới và cho biết khách hàng có thể tới showroom xem xe từ cuối tháng 6.

Về kích thước, GAC GS3 Emzoom sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.446 x 1.850 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm và khoảng sáng gầm 145 mm. Với thông số này, mẫu xe được định vị ở phân khúc SUV cỡ B+, cạnh tranh cùng các đối thủ như Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30, Subaru Crosstrek, Haval Jolion và Omoda C5/C5 SHS.

Ngoại thất của GS3 Emzoom mang phong cách hiện đại với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước và sau thiết kế thể thao, cụm đèn LED sắc nét cùng bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch.

Điểm nhấn bên trong cabin là cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch. Danh sách tiện nghi đáng chú ý gồm ghế thể thao, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động, 6 túi khí, camera 360 độ và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng tăng áp 1.5L TGDI cho công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp.

Tại Malaysia, GAC GS3 Emzoom vừa được nâng cấp với giá bán dao động từ 116.800-126.800 Ringgit (tương đương khoảng 740-805 triệu đồng).

Trong bối cảnh nhiều hãng xe Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược định giá dễ tiếp cận tại Việt Nam, có thể kỳ vọng GAC GS3 khi về nước sẽ có mức giá cạnh tranh. Hiện các mẫu SUV cỡ B+ trên thị trường đang có giá trung bình khoảng 700-800 triệu đồng.

Hãng xe GAC gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2024 với ba sản phẩm gồm GS8, M8 và M6 Pro. Khi được mở bán trong thời gian tới, GS3 Emzoom sẽ trở thành mẫu xe mới đầu tiên của hãng tại Việt Nam sau gần hai năm.