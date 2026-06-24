Vios không hoàn hảo, nhưng đủ để cả gia đình an tâm lên đường

Giữa rất nhiều lựa chọn ngoài kia, Toyota Vios vẫn âm thầm phục vụ nhiều gia đình Việt. Với gia đình anh Hà chi Giang, Vios là phương tiện đưa cả nhà đi chơi hè ở Quảng Bình, nhưng cũng là “người bạn” lớn lên cùng những kỷ niệm hè đầu đời của các con.

Hè năm nay, trước khi con gái lớn lên lớp 1, gia đình anh Hà chị Giang quyết định tự lái xe đi du lịch và đây là lần thứ hai cả nhà đi đường dài bằng chiếc Toyota Vios mua từ giữa năm 2025.

Toyota Vios lựa chọn sedan vẫn phù hợp với nhiều gia đình nhỏ

Hành lý đã được anh Hà xếp lên xe từ tối hôm trước. Sáng hôm sau, cả gia đình khởi hành rời Hà Nội từ 4 giờ sáng, trước khi thành phố vào nhịp đông đúc, vội vã. Hai con nhỏ ổn định trên ghế iso-fix cố định sẵn trong xe rồi cả nhà cùng xuất phát, hướng về Quảng Bình - nơi có nắng gió, không khí biển trong lành và nhiều hoạt động đang chờ đón.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, hai vợ chồng lại nhớ về quyết định mua chiếc Vios hồi giữa năm 2025. Anh Hà chia sẻ cũng không thiếu lựa chọn xe gầm cao cỡ nhỏ trong tầm giá hơn 500 triệu phù hợp với gia đình nhỏ của anh. Nhưng không mẫu nào đem lại cảm giác an tâm như Toyota Vios.

Toyota Vios cũng thân thiện với lái nữ

Sau gần 2 tuần tìm hiểu và lái thử, điều khiến anh đưa ra quyết định không phải là danh sách trang bị dài nhất hay hiện đại nhất mà là sự vừa đủ, cảm giác lái thân thiện với cả hai vợ chồng. Anh Hà nói: "Tôi thấy 2 tính năng hỗ trợ cực hữu ích cho gia đình là camera lùi và hệ thống cảm biến đỗ xe. Ngoài việc xe nhỏ gọn dễ xoay trở trong phố, những tính năng đó giúp chúng tôi đỡ tốn thời gian loay hoay khi đỗ xe."

Quãng đường từ Hà Nội vào Quảng Bình hiện nay đã thuận tiện hơn nhiều khi chủ yếu là đường cao tốc, rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng 8 tiếng. Do đó, gia đình anh Hà chọn đi thẳng, không dừng nghỉ để đến nơi vào giờ ăn trưa, check-in nhận phòng, nghỉ ngơi và chiều ra tắm biển.

Khi di chuyển trên đoạn đường cao tốc với tốc độ cao 100km/h, Toyota Vios cho cảm giác đầm chắc, cứng vững. Nhờ hệ thống treo dầm xoắn phía sau giảm xóc các dao động từ mặt đường, mố cầu nên không tạo cảm giác bồng bềnh lâu. Đồng thời, khi vào cua hay cần đổi làn ở tốc độ cao, thân xe được kiểm soát đủ chắc chắn để giảm chuyển động văng lắc làm giúp người ngồi sau không dễ bị nôn nao khó chịu.

Hàng ghế sau có iso-fix, tiện nghi tiện lợi giúp các bạn nhỏ thoải mái khi đi đường dài

Hộp số CVT kết hợp lẫy chuyển số giúp tăng/ giảm tốc mượt mà, không bị giật. Với người lái, khi phải vần vô-lăng trong thời gian dài, việc có trợ lực lái điện mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi đi phố và sẽ siết chặt, đầm hơn khi chạy cao tốc, giúp thao tác chuyển làn hay vượt xe trở nên an toàn.

Bên cạnh khả năng vận hành, không gian trong xe rộng rãi cùng với những chi tiết tiện nghi nhỏ nhưng tiện lợi góp phần làm cho hành trình 8 tiếng bớt mệt hơn đáng kể. Bệ tỳ tay, 2 cổng USB ở hàng ghế sau cho các con cắm sạc đồ chơi, điều hòa mát nhanh và lạnh sâu đủ để giữ không khí trong xe dễ chịu dù bên ngoài là nắng gió Lào miền Trung lên tới 40 độ.

Trang bị an toàn can thiệp vừa đủ, đúng lúc hỗ trợ tối đa cho người lái

Trong suốt chuyến đi, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm và hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và đèn báo phanh khẩn cấp can thiệp đúng lúc đủ để người lái cảm thấy được hỗ trợ chứ không bị "giám sát".

Gần 1 giờ chiều, cả gia đình đến homestay bên bờ biển Nhật Lệ. Nhìn thấy biển, hai con quên cả mệt và đói ùa ngay ra nghịch cát và vầy biển. Ở khung cảnh ấy, anh Hà và chị Giang cảm thấy mọi nỗ lực thật xứng đáng và cảm ơn người bạn đồng hành Toyota Vios đã đưa cả nhà đến nơi an toàn.

Toyota Vios mang lại sự an tâm dài lâu cho người dùng

Vios không phải mẫu xe vượt trội ở mọi khía cạnh. Nhưng với gia đình anh Hà, đó là chiếc xe mang lại giá trị sử dụng lớn hơn số tiền phải bỏ ra và quan trọng hơn, là người bạn đồng hành đã đưa cả nhà đến Quảng Bình an toàn, để những ký ức mỗi mùa hè của các con được ghi lại trọn vẹn.