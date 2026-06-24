SUV hybrid đời mới của Toyota 'cháy' hàng

TPO - Toyota RAV4 đang bước vào giai đoạn “cháy hàng” tại nhiều thị trường khi nhu cầu tăng mạnh đến mức một số đại lý phải kiểm hàng trong kho theo từng giờ thay vì theo ngày.

Theo Automotive News, mẫu SUV hybrid thế hệ mới của Toyota đang ghi nhận lượng đặt mua vượt xa năng lực cung ứng. Tại đại lý Longo Toyota ở bang California (Mỹ), hiện có hơn 800 khách hàng chờ nhận xe dù đơn vị này đã bàn giao hơn 200 chiếc RAV4 chỉ riêng trong tháng 5.

Trong khi đó, đại lý Earl Stewart Toyota tại Florida được cho là đã bán hết toàn bộ lượng xe phân bổ ngay từ trước khi xe thực sự cập bến.

Để giảm áp lực nguồn cung, Toyota đã bắt đầu sản xuất RAV4 đời 2026 tại nhà máy Georgetown, bang Kentucky (Mỹ) từ tháng này nhằm bổ sung công suất.

Dây chuyền sản xuất Toyota RAV4 đời mới tại Bắc Mỹ. Ảnh: CBC

Tuy nhiên, hãng thừa nhận tình trạng khan hàng khó sớm chấm dứt. Ông Damon Rose – Giám đốc kinh doanh thương hiệu Toyota tại Mỹ, cho biết tốc độ tiêu thụ hiện ở mức rất cao.

“Nhu cầu lớn đến mức chúng tôi đang tính tồn kho theo đơn vị giờ thay vì ngày”, vị này chia sẻ.

Theo lãnh đạo bộ phận kinh doanh Toyota, nguyên nhân thiếu xe phần lớn đến từ chính chiến lược chuẩn bị cho thế hệ mới. Hãng đã dành nhiều tháng để chuyển đổi dây chuyền tại Nhật Bản và Canada nhằm phục vụ việc sản xuất RAV4 mới chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid, khiến sản lượng bị hạn chế trong giai đoạn đầu.

Để đảm bảo chất lượng trước khi tăng sản lượng, Toyota cũng triển khai chương trình thử nghiệm diện rộng với các xe sản xuất giai đoạn đầu. Theo hãng, tổng quãng đường thử nghiệm thực tế trước khi giao xe cho khách hàng đã vượt 1,13 triệu km trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Dù vậy, một số đánh giá cho rằng Toyota RAV4 thế hệ mới vẫn chưa hoàn toàn khắc phục các điểm hạn chế như độ ồn của động cơ hay chất lượng hoàn thiện nội thất chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, điều đó dường như chưa ảnh hưởng đến sức hút của mẫu SUV này trên thị trường.

Bên cạnh Mỹ, thị trường Australia cũng ghi nhận sức mua lớn đối với dòng RAV4 với 10.000 đơn đặt hàng đã được lên vào tháng 4. Toyota hiện dự báo doanh số RAV4 trong năm nay có thể thấp hơn nhu cầu thực tế do không đủ xe để bàn giao.

Mẫu xe này hiện đã có mặt ở Đông Nam Á, cụ thể là Philippines với giá từ 2.183.000 peso (khoảng 935 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam, Toyota RAV4 là mẫu xe được nhiều người dùng quan tâm nhưng chưa được phân phối chính hãng.

Khả năng RAV4 xuất hiện tại nước ta trong tương lai là không cao. Bởi do được sản xuất tập trung tại Nhật Bản và Bắc Mỹ khiến RAV4 sẽ khó cạnh tranh về giá do thuế nhập khẩu cao.

Ngoài ra, Toyota RAV4 nếu về Việt Nam sẽ “giẫm chân” mẫu xe đàn em có kích thước tiệm cận là Corolla Cross. Hiện tại, dòng Toyota Corolla Cross bán ở nước ta đang được nhập khẩu từ Thái Lan.