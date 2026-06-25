Cận cảnh SUV điện 7 chỗ mới của Skoda

TPO - Skoda vừa ra mắt mẫu SUV thuần điện cỡ lớn Peaq - mẫu xe đầu bảng mới của thương hiệu và có kích thước vượt cả Kodiaq.

Cận cảnh SUV điện cỡ lớn Skoda Peaq. Video: Youcar

Xe được phát triển theo định hướng từ concept Vision 7S từng giới thiệu trước đó. Skoda Peaq áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid mới của Skoda với cụm đèn định vị dạng chữ T đặc trưng cùng phần đầu xe Tech-Deck Face hoàn thiện màu đen bóng.

Tổng thể ngoại thất nổi bật với nắp ca-pô tạo khối, hốc gió góc cạnh và cản trước mang phong cách tối giản.

Phần thân xe được tạo hình khí động học với kính lái vuốt dài liền mạch lên nóc xe dốc nhẹ về sau. Đây cũng là mẫu Skoda đầu tiên sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn, giúp tăng hiệu quả khí động học.

Một số chi tiết đáng chú ý khác gồm cột C bản lớn, bộ mâm kích thước từ 19-21 inch và cửa sổ trời toàn cảnh có thể điều chỉnh độ trong suốt. Hệ thống này được chia thành 9 vùng điều khiển độc lập.

Đuôi xe giữ phong cách gọn gàng với cụm đèn hậu chữ T, cánh gió lớn và dòng chữ “SKODA” đặt nổi bật ở trung tâm.

Phiên bản Sportline mang phong cách thể thao hơn với các chi tiết sơn đen bóng, tùy chọn mui xe màu đen cùng khoang nội thất tinh chỉnh với ghế riêng và vô-lăng ba chấu.

Về kích thước, Skoda Peaq dài 4.874 mm và có chiều dài cơ sở đạt 2.965 mm. Mẫu SUV điện này ngắn hơn khoảng 185 mm so với Hyundai Ioniq 9.

Khoang nội thất theo đuổi triết lý tối giản với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm kích thước 13,6 inch đặt dọc - lần đầu xuất hiện trên xe Skoda. Hệ điều hành nền tảng Android đi kèm giao diện mới.

Bên cạnh đó là cụm điều khiển trung tâm dạng nổi, bảng táp-lô phân tầng. Hãng cắt giảm đáng kể nút bấm vật lý, dù vẫn giữ lại một số phím chức năng cho các thao tác thường dùng.

Skoda cung cấp cấu hình 5 hoặc 7 chỗ ngồi cho Peaq. Các trang bị nổi bật gồm hệ thống âm thanh Sonos 16 loa, sạc không dây chuẩn Qi2 và gói Relax Package với ghế trước kiểu “lounge”, tích hợp đỡ chân, thông gió và massage.

Khoang hành lý đạt dung tích tối đa 2.150 lít, đi kèm cốp trước dung tích 37 lít.

Theo Motor1, ưu điểm lớn nhất của mẫu SUV điện này là không gian cabin rộng rãi, hướng tới những khách hàng gia đinh muốn một chiếc xe lớn hơn Kodiaq và đã sẵn sàng chuyển sang xe điện.

Danh mục công nghệ hỗ trợ lái gồm Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist và Side Assist tiêu chuẩn. Người dùng có thể nâng cấp thêm gói Travel Assist 3.0 và hệ thống quan sát toàn cảnh Top Area View 360°.

Về vận hành, Skoda Peaq sử dụng nền tảng MEB+ và có ba cấu hình truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn Peaq 60 trang bị pin NMC dung lượng 63 kWh kết hợp mô-tơ điện cầu sau công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm.

Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8,4 giây, tốc độ tối đa 160 km/h và phạm vi hoạt động theo chuẩn WLTP đạt 459 km. Công nghệ sạc nhanh DC 160 kW cho phép nạp từ 10-80% trong khoảng 27 phút.

Bản Peaq 90 nâng lên pin 91 kWh cùng mô-tơ 286 mã lực, mô-men xoắn 545 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây và đạt tầm vận hành tối đa 647 km. Công suất sạc nhanh tăng lên 199 kW.

Phiên bản cao cấp nhất Peaq 90x sử dụng hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện, tổng công suất 299 mã lực. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây và có phạm vi hoạt động tối đa 613 km.

Ngoài ra, mẫu SUV điện này còn hỗ trợ chế độ lái một bàn đạp, sạc hai chiều và khả năng kéo tải tối đa lên tới 2.000 kg.

Mẫu Skoda Peaq mới sẽ được bán ra tại châu Âu vào cuối năm nay. Ở thị trường quốc tế, xe sẽ cạnh tranh tranh trong phân khúc SUV điện gia đình cỡ lớn với Hyundai Ioniq 9, Kia EV9 hay Tesla Model X. Nếu về Việt Nam, Skoda Peaq sẽ trở thành đối thủ của VinFast VF 9.