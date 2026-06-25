Đổi từ xe xăng sang VF 6, chủ xe nói về khoản lời hơn 100 triệu đồng sau 3 năm

Mang đến trải nghiệm trọn vẹn của một chiếc SUV gầm cao hiện đại nhưng lại có chi phí lăn bánh chỉ ngang ngửa phân khúc cỡ A và nuôi “rẻ như cho”, VinFast VF 6 được người dùng gọi là mẫu SUV “tưởng chỉ có trong phim”.

Trải nghiệm B-SUV gầm cao với giá lăn bánh xe hạng A

Một trong những yếu tố khiến nhiều người trẻ cân nhắc nhiều nhất khi sở hữu ô tô là chi phí ban đầu. VinFast đã khéo léo hóa giải rào cản này bằng một loạt chính sách ưu đãi mạnh tay như ưu đãi 6% vào giá xe (hoặc hỗ trợ vay với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm), tặng thêm 2% trong tháng 6. Chưa kể, ô tô điện còn được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách chung.

Với hàng loạt ưu đãi đang có, một chiếc VF 6 hiện tại có thể lăn bánh với mức giá khó tin chỉ hơn 630 triệu đồng.

"Với khoảng hơn 600 triệu đồng lăn bánh, thông thường người tiêu dùng chỉ có thể tiếp cận các dòng xe hạng A hoặc hạng B bản thiếu, cắt giảm tối đa trang bị. Nhưng với VF 6, mức giá quá dễ tiếp cận này lại mang đến một mẫu xe vượt nhiều mặt", kênh Xế Cộng nhận định.

Trên thực tế, theo nhiều chủ xe, giá trị người dùng nhận lại từ VF 6 vượt xa số tiền bỏ ra. Anh Nghĩa (Hà Nội), người từng nhiều năm gắn bó với chiếc Toyota Vios, đã bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với chiếc VF 6 kể từ khi quyết định đổi xe.

"Khung gầm của VF 6 cực kỳ đầm chắc, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối trên mọi cung đường. Bước từ chiếc sedan cũ lên VF 6 mang lại cảm giác giống hệt như việc bạn rời một căn nhà mặt đất chật chội để chuyển lên một căn chung cư cao cấp. Trang bị tôi rất thích trên VF 6 là hệ thống ADAS vì rất an toàn cho cả gia đình dù là đi phố hay đi trên cao tốc", anh Nghĩa chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo anh, VF 6 mang lại cảm giác lái rất khác biệt so với các xe cùng mức giá. VF 6 Eco có công suất 174 mã lực, trong khi phiên bản VF 6 Plus có sức mạnh đến 201 mã lực. Những thông số này tương đương với xe xăng cỡ C.

“Trước đây khi còn sử dụng chiếc sedan cũ, mỗi lần cần vượt xe khi đi cao tốc tôi thường phải quan sát rất kỹ, lấy đà từ xa rồi mới dám vượt. Khi chuyển sang VF 6 Plus chỉ cần nhìn đủ an toàn và đạp ga nhẹ nhàng là xe đã vượt rất dễ dàng”, anh Nghĩa cho biết.

3 năm sử dụng: Xe xăng tốn tới 120 triệu đồng, VF 6 chưa tới… 2 triệu đồng

Thời điểm hiện tại, khách hàng mua VF 6 được miễn phí sạc pin đến ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng. Với quãng đường di chuyển đến 485 km/lần sạc (phiên bản Eco), số lần sạc pin miễn phí trên tương đương gần 5.000 km di chuyển mỗi tháng.

"10 lần sạc miễn phí mỗi tháng là quá dư dả so với nhu cầu đi lại của gia đình tôi. Một tuần tôi lái xe đi làm, đưa đón con cái liên tục cũng chỉ cần sạc nhiều nhất là 2 lần, tương đương tối đa 8 lần/tháng. Gần như tôi không phải rút ví trả bất cứ đồng chi phí năng lượng nào để chiếc xe lăn bánh”, anh Nghĩa chia sẻ.

Việc gần như không phát sinh chi phí năng lượng giúp chủ xe VinFast tạo ra khoảng cách lớn về chi phí sử dụng so với xe xăng. Trên diễn đàn chủ xe VF 6, một thành viên tính toán, với một gia đình di chuyển trung bình khoảng 2.000 km mỗi tháng, nếu sử dụng một mẫu xe xăng cỡ B, chi phí nhiên liệu khoảng 3 triệu đồng/tháng, tương đương gần 100 triệu đồng sau 3 năm sử dụng. Trong khi đó, nhờ chính sách miễn phí sạc, khoản chi này được tiết kiệm hoàn toàn với chủ xe VF 6.

Chưa dừng lại ở đó, bảo dưỡng cũng là yếu tố giúp chủ xe điện "thở phào". Trong khi một chiếc xe xăng đòi hỏi bảo dưỡng định kỳ mỗi 5.000 km với các chi phí như thay dầu máy, lọc dầu thì chu kỳ bảo dưỡng của VF 6 lên tới 15.000 km. Điều này đồng nghĩa xe xăng phải ra vào xưởng dịch vụ 3 lần thì xe điện mới cần đi kiểm tra 1 lần. Chưa kể, chi phí bảo dưỡng của xe điện nhẹ nhàng hơn hẳn xe xăng.

"Chi phí bảo dưỡng mốc đầu tiên của VF 6 rẻ đến bất ngờ, chỉ loanh quanh 400.000 đến 500.000 đồng, tức là chưa bằng một nửa so với chiếc xe xăng trước đây tôi từng sử dụng", anh Nghĩa khẳng định.

Như vậy, sau 3 năm lăn bánh, chủ xe B-SUV chạy xăng sẽ phải tiêu tốn ít nhất 110 - 120 triệu đồng cho nhiên liệu và bảo dưỡng. Ở chiều ngược lại, chủ nhân VF 6 chỉ phải rút ví khoảng 1,5 - 2 triệu đồng tiền bảo dưỡng cho cả một chặng đường dài 3 năm.

Bởi thế, nhiều chủ xe thừa nhận, VinFast VF 6 là một khoản "đầu tư giá trị đến từng đồng" cho các gia đình trẻ khi chi phí bỏ ra ở mức tối thiểu, trong khi giá trị hưởng thụ lại ở mức tối đa.