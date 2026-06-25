SUV siêu sang của Toyota trở thành xe công vụ mới của Thủ tướng Nhật Bản

TPO - Phương tiện di chuyển chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa được nâng cấp, chuyển từ phiên bản sedan của dòng xe Toyota Century sang mẫu SUV.

Theo Kyodo News, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chính thức chuyển sang sử dụng mẫu xe siêu sang Toyota Century SUV làm xe công vụ kể từ ngày 22/6, thay thế cho phiên bản sedan trước đó.

Chiếc xe mới xuất hiện vào đầu tuần khi đưa Thủ tướng Takaichi di chuyển từ Văn phòng Thủ tướng tới tòa nhà Quốc hội tại khu Nagatacho, Tokyo.

Mẫu Toyota Century SUV trở thành xe phục vụ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Kyodo

Trả lời câu hỏi về chi phí của mẫu xe mới trong cuộc họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara từ chối công bố giá bán với lý do liên quan đến an ninh. Theo ông, việc tiết lộ thông tin có thể làm lộ “các chi tiết về khả năng và đặc tính của phương tiện”.

Theo thông tin từ Toyota, Century SUV có giá khởi điểm đề xuất tại Nhật Bản khoảng 27 triệu yên (tương đương 4,4 tỷ đồng).

Ảnh: Sankei

Chiếc xe do Toyota sản xuất nổi tiếng về sự êm ái và thoải mái và được mô tả là "văn phòng di động". Xe được thiết kế để đáp ứng lịch trình làm việc dày đặc của các lãnh đạo cấp cao, cho phép tổ chức các cuộc họp và thực hiện các công việc hành chính trong khi di chuyển.

Quan sát bên ngoài cho thấy mẫu xe công vụ mới không có quá nhiều thay đổi so với bản thương mại. Ngoại thất sử dụng tông màu đen toàn bộ và được bổ sung hệ thống đèn ưu tiên phía sau lưới tản nhiệt. Khoang nội thất không được công bố, song nhiều khả năng đã được tinh chỉnh theo nhu cầu và yêu cầu riêng của Thủ tướng.

Ảnh: Sankei

Nếu không có thay đổi về hệ truyền động, Century SUV vẫn sử dụng cấu hình plug-in hybrid với động cơ V6 dung tích 3.5L kết hợp hệ thống điện hóa.

Chủ tịch hội đồng quản trị Toyota, ông Akio Toyoda hiện cũng sở hữu xe Century SUV phiên bản GRMN giới hạn. Vị lãnh đạo này cũng từng hé lộ hãng có thể sản xuất phiên bản hiệu suất cao Century GRMN SUV tại Nhật Bản và bán cả ở Trung Quốc.

Toyota hiện định vị Century như thương hiệu xe siêu sang định vị cao nhất trong danh mục sản phẩm của tập đoàn Toyota, xếp trên cả Lexus. Với định hướng này, sản lượng Century được kỳ vọng sẽ tăng trong những năm tới khi phát triển thành một thương hiệu độc lập trong hệ sinh thái Toyota.

Sản phẩm mới nhất thuộc thương hiệu Century là mẫu Coupe concept ra mắt vào cuối năm ngoái. Đây là dòng xe siêu sang với thiết kế độc đáo, hứa hẹn sẽ cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce hay Bentley.