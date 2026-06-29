Cận cảnh Honda City bản mới ra mắt Đông Nam Á

TPO - Sau hơn một tháng ra mắt tại Ấn Độ, phiên bản nâng cấp mới của Honda City vừa chính thức trình làng tại Thái Lan, đánh dấu màn xuất hiện đầu tiên của mẫu sedan hạng B này tại khu vực Đông Nam Á.

Tương tự trước đây, Honda City tại Thái Lan tiếp tục được phân phối với hai kiểu thân xe là sedan và hatchback, cùng hai tùy chọn động cơ thuần xăng hoặc hybrid e:HEV.

Tuy nhiên, danh mục sản phẩm mới đã được điện hóa mạnh mẽ. Phiên bản động cơ đốt trong duy nhất còn lại là bản tiêu chuẩn S, đưa giá khởi điểm của City sedan xuống còn 569.000 baht (khoảng 448 triệu đồng).

Đồng thời, Honda bổ sung bản hybrid e:HEV V với giá 619.000 baht (khoảng 488 triệu đồng), bên cạnh các phiên bản e:HEV SV giá 689.000 baht (khoảng 543 triệu đồng) và e:HEV RS giá 739.000 baht (khoảng 582 triệu đồng). Biến thể hatchback có giá cao hơn 10.000 baht (khoảng 8 triệu đồng) ở mọi phiên bản.

So với lần nâng cấp năm 2024, giá khởi điểm của City đã giảm tới 30.000 baht (khoảng 24 triệu đồng). Các phiên bản e:HEV SV và RS cũng giảm 80.000-100.000 baht (khoảng 63-79 triệu đồng). Honda Thái Lan cho biết đây là giá ưu đãi áp dụng đến hết tháng 9.

Ở bản máy xăng, Honda City tại Thái Lan sử dụng động cơ tăng áp 1.0L 3 xi-lanh thay vì động cơ hút khí tự nhiên 1.5L như tại một số thị trường khác. Khối động cơ này cho công suất 122 mã lực và mô-men xoắn 173 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Trong khi đó, phiên bản e:HEV tiếp tục sử dụng mô-tơ điện đặt trước công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp pin lithium-ion và động cơ 1.5L công suất 98 mã lực. Ở tốc độ cao, động cơ xăng có thể truyền động trực tiếp để tối ưu hiệu suất vận hành. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố đạt khoảng 3,6 lít/100 km.

Điểm đáng chú ý ở đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift) lần thứ hai là thiết kế ngoại thất được làm mới khá mạnh nhằm duy trì sức cạnh tranh trước áp lực từ các mẫu xe Trung Quốc.

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Phần đầu xe được tái thiết kế sắc sảo hơn với cụm đèn LED mảnh, dải đèn định vị nổi bật hơn. Trên các phiên bản cao cấp, cụm đèn được nối liền bằng thanh đèn chạy ngang. Lưới tản nhiệt làm đồng màu thân xe thay vì có mạ chrome hoặc sơn đen bóng như trước.

Cản trước cũng được tinh chỉnh với hai phong cách khác nhau giữa bản thường và bản RS. Ở phía sau, bản sedan vẫn giữ cụm đèn hậu hình thang đặc trưng nhưng được làm mới cản xe với các chi tiết khí động học. Riêng bản hatchback không thay đổi thiết kế cản sau.

Các bản SV và RS sử dụng cụm đèn hậu màu trắng thay cho kiểu đỏ truyền thống. Mâm xe tiêu chuẩn vẫn là loại 15 inch, trong khi các bản cao hơn nâng lên kích thước 16 inch với thiết kế kiểu tuabin mới.

Khoang nội thất không thay đổi quá nhiều nhưng được bổ sung một số tiện nghi. Hai bản SV và RS có thêm đèn viền nội thất cùng màn hình giải trí trung tâm 10 inch (thay cho loại 8 inch trên bản thấp), tích hợp camera 360 độ. Bản RS còn bổ sung gương chống chói tự động và sạc không dây chuẩn Qi.

Phiên bản hybrid được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, phanh tay điện tử và lẫy điều chỉnh mức tái tạo năng lượng sau vô-lăng. Một số tiện ích khác gồm khóa cửa tự động khi rời xe, đề nổ từ xa, điều hòa tự động một vùng và hệ thống âm thanh 8 loa.

Về an toàn, Honda City tiếp tục trang bị tiêu chuẩn 4 túi khí, trong khi bản RS nâng lên 6 túi khí với túi khí rèm. Toàn bộ dải sản phẩm đều sở hữu gói hỗ trợ lái Honda Sensing. Riêng bản RS được bổ sung hệ thống camera quan sát điểm mù LaneWatch.

Sau khi ra mắt Thái Lan, Honda City mới được kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Mẫu sedan này hiện là sản phẩm ô tô bán chạy thứ hai của Honda Việt Nam, sau CR-V.

Đây cũng là mẫu xe đứng thứ hai toàn phân khúc sedan cỡ B, với doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 2.610 chiếc. Tại Việt Nam, Honda City hiện có giá niêm yết 499-569 triệu đồng.