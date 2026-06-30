Hình ảnh hé lộ thêm về thiết kế Hyundai Santa Fe mới

TPO - Những hình ảnh chạy thử mới nhất hé lộ diện mạo thay đổi của Hyundai Santa Fe, nhưng một số nâng cấp lớn nhất có thể nằm ở bên trong cabin.

Kể từ khi ra mắt thế hệ mới, Santa Fe tiếp tục duy trì vị thế là mẫu SUV 7 chỗ chủ lực của Hyundai trên toàn cầu. Dẫu vậy, dòng xe Hàn này vẫn vướng phải một số tranh cãi về thiết kế của phiên bản hiện hành.

Điều này được kỳ vọng sẽ thay đổi trên phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) sắp ra mắt. Những nguyên mẫu thử nghiệm của Santa Fe facelift đã nhiều lần bị bắt gặp trên đường chạy thử, và lớp ngụy trang đang dần được gỡ bỏ.

Ở lần xuất hiện mới nhất, phần đầu xe không còn được che phủ hoàn toàn bằng tấm vải đen như trước. Nhờ đó, thiết kế mặt trước của mẫu SUV đã lộ diện rõ hơn.

Nguyên mẫu Hyundai Santa Fe facelift xuất hiện tại Mỹ. Ảnh: Carscoops

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở cụm đèn chiếu sáng đặt thấp hơn, thay cho phong cách đèn định vị ban ngày dạng chữ “H” đang xuất hiện trên thế hệ hiện hành. Thay vào đó, dải đèn LED định vị mới được thiết kế theo dạng thanh dọc đặt ở hai mép ngoài đầu xe.

Các chi tiết còn lại vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn, song hình ảnh thử nghiệm cho thấy Santa Fe mới có thể sở hữu lưới tản nhiệt cao hơn. Cản trước cũng được tinh chỉnh mềm mại hơn trong khi các hốc hút gió giữ phong cách quen thuộc.

Nhìn từ bên hông, mẫu SUV vẫn duy trì phong cách thiết kế vuông vức đặc trưng, kết hợp bộ mâm thiết kế mới.

Khu vực phía sau được làm mới với cản sau khác biệt, cụm đèn hậu đặt dọc và cửa cốp thiết kế lại. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp cho phần đuôi xe trông cân đối hơn.

Khoang nội thất hiện vẫn được giữ kín, tuy nhiên nhiều khả năng Santa Fe facelift sẽ được nâng cấp bảng táp-lô cùng hệ thống giải trí Pleos Connect thế hệ mới của Hyundai.

Công nghệ này từng ra mắt trên Grandeur facelift với màn hình kích thước 17 inch, trong khi Elantra thế hệ mới sử dụng các tùy chọn 12,9 inch và 14,6 inch.

Về vận hành, Hyundai được cho là sẽ tiếp tục sử dụng các cấu hình động cơ hiện tại. Phiên bản máy xăng dùng động cơ tăng áp 2.5L 4 xi-lanh, công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 421 Nm, dự kiến sử dụng hộp số tự động biến mô thay cho hộp số ly hợp kép 8 cấp DCT.

Một bản dựng dự đoán thiết kế đuôi xe của Hyundai Santa Fe facelift dựa trên ảnh chạy thử. Ảnh: NYMammoth/ShortsCar

Trong khi đó, bản hybrid kết hợp động cơ tăng áp 1.6L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Ngoài ra, giới thạo tin hiện đang kỳ vọng về một phiên bản xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), dù Hyundai hiện chưa công bố thêm chi tiết.

Tại Mỹ, Santa Fe là mẫu SUV bán chạy thứ hai của Hyundai chỉ sau đàn em Tucson, đồng thời xếp thứ ba toàn hãng. Nhưng khác với ở các thị trường quốc, Santa Fe tại Việt Nam dù vẫn được định vị là chủ lực của Hyundai Thành Công nhưng chưa đạt doanh số nổi bật từ khi ra mắt thế hệ mới vào năm 2024.