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Xe

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Gần 90.000 xe Honda SH cần được kiểm tra tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Theo thông tin từ Honda Việt Nam, có gần 90.000 chiếc Honda SH thuộc diện cần thu hồi để kiểm tra và cập nhật phần mềm sau khi phát hiện nguy cơ lỗi đồng hồ và bảng mạch điện.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Công ty Honda Việt Nam về chương trình thu hồi xe mô tô Honda SH125i và SH160i nhằm kiểm tra và cập nhật phần mềm cho cụm đồng hồ trên xe.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, chương trình áp dụng đối với 89.908 xe Honda SH125i và SH160i được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 25/8/2025 đến ngày 28/4/2026, cùng 68 cụm đồng hồ thay thế được lắp trong khoảng thời gian từ ngày 6/12/2025 đến hết ngày 28/4/2026.

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Theo Honda Việt Nam, do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng, hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện trên xe có thể phát sinh một số hiện tượng như đồng hồ tốc độ hiển thị cố định ở mức 0 km/h; mất hiển thị đơn vị tốc độ và tổng quãng đường đã đi; cảm biến nhiệt độ nước làm mát chẩn đoán chưa chính xác dẫn đến xe không khởi động được; hoặc đèn báo pha trên cụm đồng hồ không sáng.

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Cụm đồng hồ của Honda SH160i 2026.

Hãng cho biết hiện chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của phương tiện. Chương trình được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng và đảm bảo cụm đồng hồ hoạt động ổn định theo đúng thiết kế.

Chương trình thu hồi được triển khai từ ngày 25/6/2026 tại hệ thống Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc. Khách hàng sở hữu xe thuộc diện ảnh hưởng được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí, thời gian thực hiện dự kiến khoảng 12 phút mỗi xe.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người dùng đang sở hữu xe Honda SH125i và SH160i sản xuất trong thời gian nêu trên sớm đưa xe tới HEAD gần nhất để được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí.

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Xe tay ga Honda SH160i bản Thể Thao.

Ở nước ta, Honda SH luôn nằm trong nhóm xe tay ga cao cấp ăn khách nhất thị trường. Xe đang được bán với giá dao động 77,89-87 triệu đồng với bản SH125i.

Trong khi đó, bản SH160i có giá từ 95,09 triệu cho bản tiêu chuẩn CBS. Phiên bản cao cấp nhất là Thể Thao ABS có giá đề xuất 104,29 triệu đồng.

Lê Tuấn
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