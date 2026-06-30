VinFast VF 5: Lời giải cho bài toán di chuyển của gia đình trẻ đô thị

Với chi phí lăn bánh chỉ khoảng 500 triệu đồng nhưng vẫn đảm bảo không gian tiện nghi và trải nghiệm di chuyển thoải mái cho cả gia đình, VinFast VF 5 đang được nhiều người mua xe lần đầu ưu tiên lựa chọn.

Bước chuyển nâng tầm chất lượng sống gia đình

Đầu năm nay, khi con gái lớn vào lớp 1, vợ sinh thêm bé thứ hai, anh Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, Hà Nội) quyết định mua ô tô sau nhiều lần trì hoãn.

“Khi con bắt đầu đi học, những ngày mưa lớn hay nắng nóng, việc di chuyển bằng xe máy rất vất vả. Muốn đưa cháu nhỏ đi tiêm hay về quê lại phải gọi taxi, tính ra thì chi phí hàng tháng không hề nhỏ. Vì vậy, mua xe riêng là lựa chọn hợp lý”, anh Thế Anh nói.

Với tài chính chỉ khoảng 500 triệu đồng, gia đình anh quyết định lựa chọn VinFast VF 5. “Đây là lựa chọn vừa vặn nhất với gia đình tôi trong tầm giá. Kích thước xe phù hợp luồn lách trong điều kiện giao thông đông đúc cũng như dễ dàng tìm vị trí đỗ, nhưng vẫn đảm bảo không gian đủ cho cả nhà”, anh Thế Anh chia sẻ.

Đồng quan điểm với anh Thế Anh, sau hơn một năm trải nghiệm, chị Thu Trà (phường Hà Đông, Hà Nội) nhận định không chỉ là phương tiện di chuyển, VF 5 đã trở thành “không gian sống thứ hai” của gia đình trong điều kiện không khí ngày càng ô nhiễm ở đô thị. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, giúp mang lại không gian trong lành hơn cho khoang cabin.

Theo chị Trà, từ ngày có xe, con chị giảm hẳn các triệu chứng viêm mũi dị ứng. Khoang xe luôn tạo cảm giác sạch sẽ, thoáng đãng, khiến cả gia đình thoải mái tinh thần hơn.

Ngoài ra, chị đánh giá cao tính năng kết nối qua điện thoại, giúp người dùng dễ dàng sử dụng bản đồ, giải trí hoặc liên lạc trong quá trình di chuyển. Đáng chú ý, VF 5 được tích hợp sẵn trợ lý ảo tiếng Việt cho phép người lái thực hiện nhiều tác vụ bằng giọng nói mà không cần rời tay khỏi vô-lăng. “Có thể ra lệnh bằng giọng nói khiến tôi yên tâm tập trung lái xe hơn. Khi đưa đón con thì yếu tố an toàn là quan trọng số một”, chị Trà nói.

Bộ đôi lợi thế cho các gia đình mua xe lần đầu

Mang tới trải nghiệm khác biệt, nhưng mức giá dễ tiếp cận cùng chi phí vận hành tiết kiệm của VF 5 đảm bảo người dùng không bị “sốc” khi chuyển từ xe máy lên ô tô.

Theo reviewer của kênh Xe Tinh tế, đặc thù của xe điện với ít chi tiết cơ khí giúp giảm chi phí bảo dưỡng do không phát sinh các hạng mục như thay dầu động cơ hay lọc dầu định kỳ. Mốc bảo dưỡng định kỳ của VF 5 cũng dài hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe động cơ đốt trong phổ thông nên giảm thiểu tần suất khách hàng phải vào xưởng.

Ngoài ra, tất cả chủ xe điện VinFast được miễn phí sạc đến hết ngày 10/02/2029 (tối đa 10 lần mỗi tháng), góp phần đẩy chi phí vận hành VF 5 xuống mức tối thiểu. Thậm chí, theo nhiều chủ xe tiên phong, “nuôi” VF 5 còn nhàn hơn cả... xe máy.

Bên cạnh lợi thế “dễ nuôi”, VF 5 còn ghi điểm nhờ bài toán sở hữu nhàn. Đặc biệt, trong ngày cuối của tháng 6, hãng áp dụng bộ đôi ưu đãi giúp người dùng dễ dàng hiện thực hóa kế hoạch sở hữu xe.

Cụ thể, khách hàng mua VF 5 theo hình thức trả góp được hỗ trợ lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, số tiền trả trước chỉ từ 0 đồng. Người mua cũng có thể lựa chọn nhận ưu đãi 6% trực tiếp trên giá xe. Riêng trong tháng 6/2026, chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” tặng thêm voucher nghỉ dưỡng Vinpearl, có thể quy đổi thành ưu đãi tương đương 3% giá xe. Chủ xe còn được tặng 2 năm bảo hiểm trị giá 15 triệu đồng. Áp dụng đồng thời những khoản hỗ trợ trên, mức giá lăn bánh VF 5 nếu xuất hóa đơn trong tháng 6 chỉ còn từ 470 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký).

Với những ưu điểm về vận hành, công nghệ, VF 5 đang giải quyết đúng nhu cầu của khách hàng đô thị: an toàn hơn xe máy, chi phí sử dụng thấp hơn xe xăng và đủ đáp ứng hầu hết nhu cầu di chuyển hàng ngày.