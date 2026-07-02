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Xe

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Các hãng làm cảm giác lái xe điện giống xe xăng hơn

Lê Tuấn

TPO - Cơ chế mô phỏng chuyển số hay giả lập âm thanh động cơ là những tính năng ngày càng phổ biến trên xe điện của Porsche, Mercedes-AMG và BMW, trong khi Hyundai muốn tiến xa hơn nữa.

Vài năm trước, khi nhiều người còn hoài nghi liệu xe điện có thể mang lại cảm giác lái giàu cảm xúc như xe động cơ đốt trong hay không, Hyundai đã giới thiệu Ioniq 5 N – mẫu xe điện hiệu suất cao với âm thanh mô phỏng động cơ và hệ thống chuyển số giả lập.

Những yếu tố từng bị xem là chiêu trò tiếp thị sau đó lại trở thành xu hướng được nhiều thương hiệu hiệu suất cao như Porsche, Mercedes-AMG hay BMW M theo đuổi.

Đáng chú ý, trong quá trình thử nghiệm với Ioniq 6, Hyundai tự tin rằng vẫn có thể tiến xa hơn với những tính năng công nghệ giúp xe điện có cảm giác lái chân thực. Hãng cũng tự định vị là nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực tái tạo cảm xúc vận hành trên xe điện.

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Hyundai không ngừng nghiên cứu để trải nghiệm lái xe điện trở nên thú vị hơn.

Trao đổi với Autocar, ông Manfred Harrer – Giám đốc R&D toàn cầu của Hyundai, cho biết: “Ở thế hệ sản phẩm tiếp theo, tôi muốn làm cho mọi thứ chân thực hơn nữa. Chúng tôi muốn tiếp tục nâng cấp trải nghiệm này”.

Theo lãnh đạo Hyundai, hãng đang nghiên cứu mở rộng khả năng mô phỏng bằng cách tái hiện âm thanh ống xả nổ và bổ sung rung động vào thân xe nhằm tạo cảm giác vận hành sống động hơn. Ông tin rằng đây sẽ là bước tiến tiếp theo trong việc nâng cao sự kết nối giữa người lái và xe điện.

Vị lãnh đạo này cũng nhấn mạnh Hyundai không theo đuổi triết lý vận hành theo phong cách truyền thống như Porsche mà hướng đến sự thú vị sau vô-lăng. Theo ông, hãng đã tạo ra một xu hướng mới và sẽ tiếp tục hoàn thiện trên các nền tảng xe điện thế hệ tiếp theo.

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Hyundai cho biết các nguyên mẫu thử nghiệm cho công nghệ này đã được đưa vào vận hành nội bộ và nhiều khả năng sẽ sớm xuất hiện trên các dòng xe điện tương lai.

Là một xu hướng trong ngành xe điện, Toyota cũng đang nghiên cứu những ý tưởng để tạo nên trải nghiệm lái thú vị hơn cho xe điện.

Mới đây, một bằng sáng chế mới được phát hiện cho thấy hãng xe Nhật Bản vẫn đang phát triển hệ thống hộp số sàn mô phỏng dành cho xe điện, đi kèm bàn đạp côn và cần số giống xe số sàn truyền thống.

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Toyota muốn mang trải nghiệm lái xe thuần túy với hộp số sàn lên ô tô điện.

Dù không có động cơ đốt trong hay hộp số cơ khí để chịu tải, hệ thống của Toyota được thiết kế để tái tạo trải nghiệm lái xe số sàn một cách chân thực.

Trong khi đó, Ferrari mới đây trình làng chiếc xe điện đầu tiên mang tên Luce với cơ chế định hướng mô-men xoắn độc đáo. Hệ thống hoạt động thông qua 2 lẫy sau vô-lăng, mô phỏng cảm giác sang số và phanh bằng động cơ như xe xăng.

Hãng này cũng chú trọng tới âm thanh của xe, khi coi đây là yếu tố chạm đến cảm xúc người lái. Theo đó, Ferrari Luce không sử dụng loại âm thanh giả lập hay kỹ thuật số được phát qua loa.

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Ferrari Luce có hệ thống mô phỏng phanh động cơ như xe thể thao dùng động cơ đốt trong.

Chiếc xe điện này được trang bị một cảm biến gia tốc ở vỏ cầu sau sẽ ghi lại rung động thực tế của các bộ phận quay, sau đó hệ thống độc quyền sẽ lọc và khuếch đại lên tương tự cơ chế của đàn guitar điện để mang lại cảm xúc chân thật nhất.

Lê Tuấn
#xe điện #cảm giác lái #xe xăng #hyundai #toyota #ferrari

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